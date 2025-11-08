Dẫn bạn gái mới đi mua Mẹc, hot TikToker bị "phốt" kịch bản yêu đương không đổi chỉ đổi nữ chính

Mới đây, MXH xôn xao câu chuyện một nam thần Vbiz dẫn bạn gái mới đi nhận xế hộp xịn sò. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như netizen không phát hiện ra anh chàng này cũng từng có khoảnh khắc vui mừng đi nhận xe y hệt với bạn gái cũ.

Đó chính là Đức Anh (SN 1998) - một hot boy, ca sĩ, TikToker sở hữu 735,9k người theo dõi.

Theo đó, Đức Anh đăng tải trên trang TikTok của mình đoạn clip đi nhận xe Mercedes cùng bạn gái Diệu Linh - TikToker có 3,6 triệu lượt theo dõi. Cặp đôi vui vẻ trong ngày tậu xe mới, khoe loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào, tình tứ.

Đức Anh và bạn gái Diệu Linh đi nhận xế hộp mới

Tuy nhiên, không ít người cho rằng “cảnh này thật quen thuộc” bởi trước đó, Đức Anh cũng từng làm điều tương tự với bạn gái cũ. Thời điểm Đức Anh và Phương Dung còn quen nhau, cả hai cũng từng đăng tải video cùng nhau đi mua ô tô, tận hưởng thành quả.

Cho những ai chưa biết, bạn gái của Đức Anh là Phương Dung, cả hai nên duyên từ một gameshow hẹn hò năm 2022. Cặp đôi này cũng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Đến tháng 3 năm nay, Đức Anh tiết lộ cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi”. Anh cho biết thực tế cả hai đã chia tay từ tháng 12/2024 nhưng vì là chuyện riêng tư nên không công khai chia sẻ rộng rãi lên MXH.

Netizen khui lại cảnh thời Đức Anh còn yêu Phương Dung, cả hai cũng từng cùng nhau đi nhận xe Mẹc tương tự

Đáng chú ý, một thời gian sau, chuyện tình cảm liên quan tới Đức Anh bỗng được bàn tán nhiều khi vài tháng trước anh còn tỏ ra “luỵ” người cũ thì sau đó đã úp mở hẹn hò với người mới. Drama càng trở nên đỉnh điểm hơn khi bạn gái mới của Đức Anh là Diệu Linh có mối quan hệ quen biết với Phương Dung. Thậm chí, 3 người này còn từng thuê chung một căn nhà, sống chung trong cùng một không gian.

Chính vì vậy, chuyện tình cảm này của Đức Anh - Diệu Linh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là về phía Đức Anh khi anh chàng liên tục có những hành động “lặp lại” giống như từng dành cho người yêu cũ. Bên cạnh đó, không ít người cũng dành thắc mắc về “số phận” của chiếc xe mà anh chàng mua chung với bạn gái cũ.

Trước nhiều bình luận trái chiều, Đức Anh đáp trả một comment và khẳng định anh có bỏ tiền mua ô tô với bạn gái cũ. Sau khi chia tay, cả hai cũng đã thoả thuận sòng phẳng, hiện Đức Anh vẫn sử dụng chiếc xe ô tô này.

Dẫu vậy, cặp đôi hiện vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tranh luận từ cộng đồng mạng:

- “Thấy buồn cười, sao ai cũng dẫn đi mua xe chung vậy trời”. - “Là mua xe ô tô mới, vẫn hãng đó, người bán hàng đó nhưng đổi nữ chính thôi hả”. - “Bùng binh tình cảm này thấy cũng mắc cười quá. Việc yêu người mới thực ra cũng không vấn đề gì. Chỉ là trước đó bạn nam này còn thể hiện muốn cua lại người cũ mà giờ đã như vậy rồi”. - “Đôi này ồn ào ghê, từ hồi yêu nhau đến giờ bị bàn tán liên tục. Nhưng kể ra mua xe liên tiếp như vậy cũng giỏi đó chứ”. - “Drama quá. Chỉ thấy hài khi yêu ai cũng dắt đi mua xe chung”.

Trước đó, cả Đức Anh và Diệu Linh đều lên tiếng về những tin đồn tiêu cực xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Cụ thể, Đức Anh khẳng định anh và Diệu Linh khi tìm hiểu và đến với nhau đều là 2 người độc thân, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm ràng buộc nào khác.

Diệu Linh cũng có những chia sẻ tương tự, cô cho biết gặp gỡ Đức Anh và Phương Dung từ năm 2023 qua một người bạn chung. Đến tháng 7/2024, Diệu Linh chuyển vào TP.HCM nên được rủ thuê nhà nguyên căn chung. Diệu Linh cũng khẳng định mỗi người ở 1 phòng, ăn uống sinh hoạt riêng và rất ít khi chạm mặt hay nói chuyện.

Chuyện tình của Đức Anh và Diệu Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng

“Về câu chuyện của anh Đức Anh và chị Dung, lý do tại sao chia tay thì trong quá trình yêu, hai anh chị là người hiểu rõ nhất. Mình khẳng định mình không phải lý do khiến cả 2 chia tay hay là người chen chân vào mối tình này.

Sau 1 thời gian khi cả 2 quyết định dừng lại, mình và anh Đức Anh mới có những lần nói chuyện, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Nên không có chuyện cả 2 cảm mến nhau trước đó”, Diệu Linh viết.

Về phía Phương Dung, cô nàng cũng liên tục bị nhắc tên trong drama này song vẫn giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi mà chỉ tập trung vào cuộc sống cá nhân của mình.