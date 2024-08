Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lều Văn Hải (SN 1991, trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an lấy lời khai Lều Văn Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15-8, khi chị Đào Thị Ph. (SN 1993, vợ Hải) đang tắm ở nhà thì bất ngờ bị Hải cầm 1 con dao nhọn (loại dao mèo) dài 47 cm đâm, chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi đâm vợ trọng thương, Hải sang nhà hàng xóm là Phạm Văn V. (SN 1995) nói dối là nhờ người này đi lên khu vực nương bản Hồng Nam bê hộ thùng nước. Đến nơi, Hải cầm dao nhọn chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh V. khiến nạn nhân tử vong.

Khi thấy anh V. tử vong, Hải đi về nhà. Trên đường về thấy bà Hoàng Thị X. (mẹ anh V.) đi xe máy chở bà Hoàng Thị Th. (mẹ đẻ Hải), Hải đã dùng dao chém bà X. trọng thương do nghi người này có thông đồng với anh V. và vợ mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do Hải nghi ngờ vợ là chị Đào Thị Ph. có quan hệ bất chính với anh Phạm Văn V. (hàng xóm) trong thời gian Hải đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Ngoài ra, do bực tức về số tiền Hải gửi về, chị Ph. ở nhà chi tiêu không minh bạch, rõ ràng, nợ cũ chưa trả lại tiếp tục nợ thêm 400 triệu đồng nên đến ngày 15-8, Hải nảy sinh ý định giết chị Ph., anh V..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.