Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1986, ở xã Liên Minh) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Rạng sáng 28/12/2024, bị cáo Giang ngủ dậy, kiểm tra điện thoại của vợ là chị H., thấy chị này nhắn tin tình cảm, xưng "vợ, chồng" với một người đàn ông lạ. Cơn ghen bùng phát, Giang cầm điện thoại đi xe máy ra cửa hàng bánh mỳ nơi chị H. làm việc để chất vấn.

Tại đây, bị cáo yêu cầu vợ đóng cửa rồi về nhà làm rõ mọi chuyện nhưng không được đồng ý. Giang liền hỏi vợ về những tin nhắn tình cảm, yêu đương trong điện thoại và tiếp tục buộc đóng cửa hàng để về nhà giải thích rõ ràng.

Khi chị H. trả lời, "tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả, tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”. Giang đe dọa "cảm thấy không sống được với nhau thì thôi”.

Bị cáo Nguyễn Văn giang tại tòa.

Bị cáo Giang sau đó đạp đổ một số vật dụng trong cửa hàng, thấy con dao nhọn để cắt bánh mỳ, Giang cầm lên nói “giờ thì cả hai cùng chết”. Vừa dứt lời, bị cáo đâm vào người vợ 11 nhát, vừa đâm miệng vừa hét lớn "sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”.

Sau khi gây án với vợ, Giang dùng chính con dao hung khí, đâm mình 3 nhát nhằm tự sát rồi ôm vợ cùng nằm trên sàn nhà.

Hàng xóm phát hiện sự việc liền hô hoán, muốn đưa cả hai đi cấp cứu nhưng Giang nói “cô đóng cửa lại để vợ chồng cháu cùng chết”.

Hậu quả, chị H. tổn hại 29% sức khỏe, còn Giang bị thương nặng ở bụng.