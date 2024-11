Đàm Vĩnh Hưng thông báo tin vui giữa lúc đang "thất nghiệp"

Mới đây, trên fanpage của mình, Đàm Vĩnh Hưng vui mừng thông báo: "Vô cùng vinh dự khi được Facebok thông báo Hưng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được Facebook "custom" huy hiệu (tùy chỉnh huy hiệu) cho fan yêu quý của mình trên fanpage này.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tin vui với người hâm mộ

Và 3 chữ "Fan trọn đời" cũng chính là do Hưng chọn khi đại diện Facebook hỏi Hưng muốn đặt huy hiệu cho fan của mình là gì. Hưng đã trả lời ngay mà không cần phải mất thời gian làm phiền họ chờ đợi lâu! Mệt! Nói chung là I love you! My fans!".

Nam ca sĩ cũng giải thích thêm: "3 chữ “Fan trọn đời” đã được kích hoạt thành công. Nhiều anh chị em nhắn tin cho Hưng hỏi nhiều câu khác nhau và rất rôm rả. Hưng xin được trả lời chung 1 lần ha! Cái này là do Facebook tự kiểm chứng và họ sẽ tự thay đổi từ bình thường lên fan cứng, rồi từ fan cứng sẽ lên fan trọn đời.

Là Dam Vinh Hung Facebook sẽ dựa vào sự tương tác của người ấy dành cho trang này (fanpage có tick xanh chứ không phải trang cá nhân nha). Họ tính toán bằng thuật toán dựa vào sự chia sẻ, commnet, like của người đó nhiều hay ít tại trang này ạ.

Các bạn vẫn phải duy trì hoạt động tương tác để giữ vững "danh hiệu" đó nha. Đừng nghĩ là được cấp rồi thì không mất đi là sai ha! Nó sẽ tuột xuống fan cứng hay bình thường trở lại nếu mình không chăm chút, siêng like, comment, chia sẻ bài viết hay clip (nói chung là những gì có trên trang này nha cả nhà)".

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ, bạn bè gửi lời chúc mừng đến Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ, một người em thân thiết của Mr Đàm cũng hào hứng tương tác và nhận là fan của anh.

Sau lệnh cấm diễn trong 9 tháng, cuộc sống hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người quan tâm. Vì không đi hát, nên nam ca sĩ tự nhận rằng mình đang "thất nghiệp".

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng sống chậm lại, tập trung chăm sóc, đưa con trai đi chơi nhiều nơi, xử lý các công việc riêng ngoài nghệ thuật và làm từ thiện. Sau ồn ào, anh tâm sự trân trọng sự bình an.