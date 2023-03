Đâm trọng thương công an vì thù tức cá nhân

Đối tượng Lê Văn Gấm.

Trước đó, khoảng 18h ngày 21/2, anh Trần Trọng Tính (Công an viên xã Long Thạnh) điều khiển xe máy từ ấp Đường Xuồng về ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh thì gặp Lê Văn Gấm có biểu hiện say rượu và chặn đầu xe, nên anh Tính dừng xe lại.

Lúc này, Gấm rút dao đã để sẵn trong túi quần bất ngờ đâm 3 nhát trúng vào người anh Tính gây thương tích. Sau đó, Gấm bị Công an xã bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do nhậu say và nhớ lại những vụ việc đã sai phạm trước đây bị anh Tính nhiều lần mời lên cơ quan công an làm việc, nên Gấm nảy sinh ý định dùng dao đâm anh Tính để trả thù./.