Đấm thẳng mặt CSGT sau khi bị đo nồng độ cồn và yêu cầu mở cốp xe

Tối ngày 5/11, Vũ Quyết T. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) đang điều khiển xe máy đi qua ngã tư cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, TP Thuận An thì bị Tổ tuần tra đặc biệt 171, Công an Bình Dương, yêu cầu dừng để kiểm tra do có biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn của T. đã vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu thanh niên này mở cốp xe để tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này, T. bất ngờ đấm thẳng vào mặt một cán bộ CSGT.

T. đã đấm CSGT sau khi đo nồng độ cồn.

Phát hiện vụ việc, tổ công tác đã tiến hành khống chế T.. Thanh niên này sau đó được bàn giao cho công an địa phương để xử lý theo quy định.

Hiện Vũ Quyết T. đang bị Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.