Đám tang thời “công nghệ”: 1 gia đình chi hơn 38 triệu đồng thuê máy bay không người lái bê quan tài nặng 460kg lên núi an táng

Một gia đình tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) mới đây đã khiến nhiều người chú ý khi quyết định thuê máy bay không người lái cỡ lớn để vận chuyển quan tài của người thân quá cố lên núi an táng. Cách làm này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội, bởi tang lễ vốn là nghi thức truyền thống lâu đời, hiếm khi gắn với những thiết bị công nghệ hiện đại.

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc quan tài nặng khoảng 934 jin (khoảng 460kg). Với trọng lượng lớn như vậy, việc vận chuyển bằng sức người qua địa hình núi dốc vốn đã rất khó khăn, đặc biệt khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Gia đình cho biết ban đầu họ dự định nhờ bà con trong làng giúp khiêng quan tài lên khu vực chôn cất theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, do nhiều ngày mưa liên tiếp, đường núi trở nên lầy lội và trơn trượt, có đoạn bùn lún sâu đến bắp chân, khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm.

Bên cạnh đó, khu vực nghĩa địa lại nằm khá xa khu dân cư và ở trên cao. Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định liên hệ với một nhóm chuyên vận chuyển hàng hóa bằng máy bay không người lái để thực hiện việc đưa quan tài lên núi.

Quan tài được vận chuyển bằng drone lên núi

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, quan tài được buộc chắc chắn bằng dây vào một chiếc máy bay không người lái cỡ lớn. Khi thiết bị cất cánh, quan tài từ từ được nâng lên khỏi mặt đất rồi di chuyển qua sườn núi đến khu vực an táng. Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra khá ổn định và hoàn thành trong thời gian ngắn.

Người điều khiển máy bay không người lái, ông Dương, cho biết ban đầu nhóm của ông chỉ nhận vận chuyển hàng hóa thông thường như: nông sản hoặc vật liệu ở khu vực đồi núi. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc vận chuyển quan tài phục vụ tang lễ.

Theo ông Dương, dịch vụ này hiện có giá khoảng hơn 10.000 NDT (gần 38 triệu đồng) mỗi chuyến. Những quan tài được vận chuyển thường nặng từ 400kg đến 800kg và các đơn đặt chủ yếu đến từ các khu vực miền núi thuộc các tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên.

Sự xuất hiện của dịch vụ này được cho là xuất phát từ thực tế thiếu nhân lực tại nhiều vùng nông thôn. Trước đây, khi trong làng có tang lễ, bà con hàng xóm thường tụ họp để giúp gia đình khiêng quan tài lên núi. Đây không chỉ là công việc nặng nhọc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các gia đình trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn thanh niên đã rời quê lên thành phố làm việc, khiến lực lượng lao động ở làng quê ngày càng giảm. Khi cần tổ chức tang lễ, nhiều gia đình không còn đủ người khỏe mạnh để thực hiện những công việc nặng như trước.

Trong bối cảnh đó, việc thuê máy bay không người lái trở thành một giải pháp thay thế. Dù vậy, cách làm này cũng khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn. Một số ý kiến cho rằng việc treo quan tài nặng hàng trăm kg lơ lửng trên không tiềm ẩn rủi ro nếu thiết bị gặp trục trặc.

Dẫu còn nhiều tranh luận, câu chuyện này cho thấy công nghệ đang dần được ứng dụng vào nhiều khía cạnh của đời sống, kể cả những nghi thức vốn mang tính truyền thống lâu đời như tang lễ. Ở những khu vực địa hình phức tạp và thiếu nhân lực, các giải pháp công nghệ như vậy có thể trở thành một lựa chọn mới cho người dân.