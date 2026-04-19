HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đàm phán rơi vào bế tắc, Iran nói 'còn cách xa thỏa thuận cuối cùng'

Minh Hạnh |

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, rằng Mỹ và Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

“Về một số vấn đề, các cuộc đàm phán đã đi đến kết luận. Nhưng về những vấn đề khác thì chưa. Chúng ta vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận cuối cùng”, ông Ghalibaf nói ngày 18/4.

Cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, viện dẫn lý do “liên tục vi phạm lòng tin” khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trước đó, Iran đã cho phép các tàu trả phí được vận chuyển an toàn qua tuyến đường thủy này. Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN , rằng các tàu trả phí sẽ được ưu tiên hơn những tàu không trả phí.

Động thái này đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng ông Ghalibaf lại coi tình hình ở eo biển Hormuz là một thắng lợi chiến lược đối với Tehran.

“Chúng ta chưa loại bỏ được đối thủ - họ vẫn còn tiền và vũ khí - nhưng về mặt chiến lược, họ đã bị đánh bại”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là một quyết định “thiếu suy xét”. “Không thể để những người khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng ta không thể”, ông Ghalibaf nói.

Cũng trong ngày 18/4, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có mặt tại Nhà Trắng khi tình hình với Iran đang tiến đến bước ngoặt quan trọng.

Ông Trump đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần, tổ chức một sự kiện tại Phòng Bầu dục. Nhưng ngay sau khi sự kiện kết thúc, các thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia của ông đã lần lượt đến Nhà Trắng. Trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Trước đó, đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đã tiến vào Nhà Trắng, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine được nhìn thấy rời khỏi lối vào Cánh Tây.

Những hoạt động dồn dập này diễn ra khi chính quyền đang cân nhắc các bước tiếp theo trước khi kết thúc ngừng bắn, với các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra và khả năng tái diễn xung đột vẫn còn hiện hữu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại