Đàm phán Mỹ-Iran: Mỹ 'không giành được sự tin tưởng', Nga sẵn sàng làm trung gian

Trong một loạt bài đăng trên X sau các cuộc đàm phán với Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết: “ Chúng tôi có thiện chí và ý chí cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không có niềm tin vào phía đối phương".

“Phía đối phương cuối cùng đã không thể giành được sự tin tưởng của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”, ông nhận định.

Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm ơn những nỗ lực của quốc gia bạn bè và anh em của chúng tôi là Pakistan trong việc tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán này và tôi gửi lời chào tới người dân Pakistan".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, các cuộc đàm phán đã kết thúc một cách nghiêm túc nhưng không đạt được kết luận. Do đó, khi Mỹ đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không có triển vọng cho các cuộc đàm phán trực tiếp.

Theo bình luận của Al Jazeera, Mỹ đang phát tín hiệu rằng ngoại giao có những giới hạn. Điều này có nghĩa là tương lai có thể sẽ có các cuộc thảo luận qua kênh hậu trường ở cấp thấp hơn, dẫn tới các cuộc đàm phán gián tiếp, nếu có tiến triển.

Hiện tại, Mỹ đang cho thấy họ có những “lằn ranh đỏ” rất rõ ràng. Họ muốn Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, mở lại eo biển Hormuz và áp đặt các giới hạn đối với chương trình tên lửa của Iran.

Cả hai phái đoàn đã rời Pakistan. Theo Al Jazeera, một quan chức Mỹ cho biết không có thành viên nào trong phái đoàn Mỹ ở lại Pakistan sau các cuộc đàm phán với Iran, đồng nghĩa không còn ai ở Thủ đô Islamabad để tiếp tục thảo luận ở đây.

Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Jared Kushner và Steve Witkoff, cùng toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, rời Islamabad cùng với Phó Tổng thống Vance. Trước đó đã có suy đoán rằng một hoặc cả hai đặc phái viên của ông Trump có thể ở lại để tiếp tục thảo luận, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài không đạt được tiến triển đáng kể nào.

Trong khi đó, theo CNN , phái đoàn đàm phán của Iran gồm 71 người cũng đã rời Islamabad. Phái đoàn bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, theo hãng tin Tasnim.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng hỗ trợ

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad thất bại.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục làm trung gian cho một giải pháp hòa bình ở Trung Đông.

“Ông Vladimir Putin nhấn mạnh sự sẵn sàng của ông trong việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột và làm trung gian cho các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông” , Điện Kremlin cho biết.

Hiện chưa rõ việc các cuộc đàm phán thất bại có ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn hay không, hay ảnh hưởng ở mức độ nào. Trong thời điểm diễn ra đàm phán, trên thực địa vẫn ghi nhận báo cáo các cuộc tấn công giữa Israel-Hezbollah.