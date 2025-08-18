Đàm phán hòa bình chưa thành công, Tư lệnh Ukraine dự đoán Nga sắp mở đợt tấn công mới

(Ảnh: Tass)

Trả lời báo giới Ukraine, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng Nga đang tập hợp lại và tập trung vào hai hướng chính.

Một là Pokrovsk ở Donetsk, vì đây “vẫn là một vị trí quan trọng đối với Nga”. Quân đội Ukraine trước đó ước tính Nga đã tập trung hơn 100.000 quân nhân tại khu vực này.

Ngoài ra, Nga cũng đang điều động các đơn vị đến mặt trận Zaporizhzhia, vốn ít suy chuyển trong năm qua.

“Đây sẽ là hướng thứ hai mà Nga dự định phát động các cuộc tấn công chủ động. Mục tiêu là xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ mà Kiev đang kiểm soát”.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Nga đã áp dụng cái mà ông gọi là chiến thuật "ngàn nhát cắt" theo hướng Pokrovsk, sử dụng các nhóm tấn công nhỏ.

“Họ đã đạt được một số thành công khi các nhóm của họ tiến thêm 10 - 12 km về phía một số khu định cư của chúng tôi. Tuy nhiên, Ukraine đã triển khai thêm lực lượng, bao gồm cả các đơn vị không quân, và đối phương đang mất tinh thần”.

Vị chỉ huy Ukraine cũng nói về những nỗ lực bảo toàn quân số, nơi quân đội nước này đang bị lực lượng Nga áp đảo.

Các nhà phân tích cho biết, bước tiến của Nga ở chiến trường miền đông đã gia tăng trong năm nay, mặc dù thiếu những đột phá lớn. Lực lượng Nga ước tính đã giành được hơn 600 km 2 lãnh thổ trong tháng 7.