Ông Putin và ông Trump "đạt thỏa thuận" sau cuộc đàm phán "định dạng hẹp" dài 2 tiếng 45 phút

(Tiếp tục cập nhật...)

Tổng thống Putin tuyên bố đạt thỏa thuận với Tổng thống Trump

Donald Trump và Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp báo chung tại Anchorage, Alaska.

Trong một động thái khác được truyền thông đánh giá là khác thường, người phát biểu trước không phải là phía "chủ nhà".

Phát biểu bằng tiếng Nga, Putin cho biết ông đã chào ông Trump với thái độ thân thiện bởi vì Mỹ và Nga là láng giềng và Alaska là một lời nhắc nhở về điều này. Ông thừa nhận mối quan hệ song phương đã rơi xuống "mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh".

Ông Putin mô tả những nỗ lực của Trump về Ukraine là "quý giá" và tuyên bố "mọi thứ đang diễn ra đều là một bi kịch và là một vết thương khủng khiếp đối với chúng tôi".

Mặc dù không nêu chi tiết nhưng nhà lãnh đạo Nga khẳng định "thỏa thuận" hôm nay có thể giúp ích cho an ninh của Ukraine và kêu gọi châu Âu "không phá hoại", cũng như "không sử dụng các thỏa thuận ngầm" để phá hoại nó.

Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng cần phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột.

Lãnh đạo Nga - Mỹ chuẩn bị họp báo: Có dấu hiệu tích cực

Theo quan sát của phóng viên CNN, hai bục phát biểu đã được dựng lên cho cuộc họp báo sắp diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc ông Putin sẽ xuất hiện bên cạnh ông Trump - một dấu hiệu được đánh giá là tích cực, cho thấy cuộc đàm phán chưa đến mức khiến ông Trump cảm thấy cần thiết phải xuất hiện một mình.

Trước đó, hồi đầu tuần, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ hạ cấp cuộc họp báo chung dự kiến và thực hiện một mình nếu cảm thấy cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin diễn ra không suôn sẻ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho biết cuộc đàm phán tại Alaska đã diễn ra "rất tốt".

Đàm phán "định dạng hẹp" kết thúc sau 2 tiếng 45 phút

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố ngắn rằng các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ theo "định dạng hẹp" đã kết thúc. Lúc này là khoảng 14:17 (giờ địa phương), tức là cuộc họp đã diễn ra khoảng 2 tiếng 45 phút.

Các phóng viên có mặt tại địa điểm họp đã được yêu cầu tập trung để tiến hành họp báo với ông Trump và ông Putin

Thượng đỉnh Trump-Putin bắt đầu lúc 11:32

Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã bắt đầu lúc 11:32 (giờ địa phương).

Hai ông Donald Trump và Vladimir Putin, cùng với phái đoàn đã cùng nhau ngồi trong một căn phòng có tấm phông nền màu xanh in dòng chữ "Pursue Peach" (Theo đuổi Hòa bình) trước cuộc gặp.

Ảnh: Reuters

Theo CNN, hai nhà lãnh đạo đã vào vị trí lúc 11:26 giờ địa phương, và báo chí được mời ra khỏi phòng lúc 11:27.

Trước khi hạ cánh, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ có sự tham gia của các cố vấn, thay vì đơn độc gặp riêng như dự kiến. Tham gia cùng ông Trump sẽ có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với CNN rằng các quan chức Nga tháp tùng ông Putin là cố vấn chính sách đối ngoại Yury Ushakov và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov.

Nghi thức thảm đỏ và động thái lạ

Hai nhà lãnh đạo đã tham gia nghi thức chào đón trên thảm đỏ sau khi đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.

Theo mô tả của phóng viên The Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước xuống cầu thang từ chuyên cơ Không lực Một lúc 11:08 (giờ địa phương) trong bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ.

Ông Trump dừng bước và vỗ tay chào đón ông Putin khi nhà lãnh đạo Nga tiến đến gần, sau đó hai người bắt tay nồng nhiệt. Dường như ông Putin đã nói đùa và cả hai nhà lãnh đạo đều mỉm cười.

Ông Trump chào đón ông Putin trên thảm đỏ tại Alaska. Ảnh: Reuters

Hai người cùng nhau bước về phía bục có biển hiệu: "Alaska 2025" để chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, ông Putin cùng Trump lên chiếc limousine tổng thống "Quái thú" để di chuyển tới địa điểm họp - một đặc quyền hiếm có dành cho cả đồng minh và đối thủ của Mỹ mà CNN đánh giá là động thái lạ thường trong cuộc họp lần này.

"Nếu không, tôi sẽ trở về ngay"

Các đồng minh châu Âu lo ngại rằng, ông Trump sẽ đóng băng xung đột Nga-Ukraine và công nhận - dù không chính thức - quyền kiểm soát của Nga đối với 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ông Trump đã tìm cách xoa dịu những lo ngại này khi bước lên chuyên cơ Không lực Một. Ông khẳng định sẽ để Ukraine quyết định về bất kỳ khả năng trao đổi lãnh thổ nào. "Tôi không đến đây để đàm phán cho Ukraine, tôi đến đây để đưa họ vào bàn đàm phán", ông Trump nói.

Khi được hỏi điều gì sẽ làm cho cuộc họp thành công, ông trả lời: "Tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng... Tôi sẽ không vui nếu không phải hôm nay... Tôi muốn việc giết chóc chấm dứt".

Trên đường đến Alaska, ông Trump đã trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một với Bret Baier của Fox News. Trong một đoạn clip được đăng tải trực tuyến, Trump nói rằng ông nghĩ cuộc họp sẽ "diễn ra rất tốt đẹp - và nếu không, tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà".

"Tôi sẽ đi bộ, đúng vậy", ông nói thêm.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đánh giá rằng, khó có thể đảm bảo bất kỳ thành công nào bởi yêu cầu hòa bình của Nga và Ukraine vẫn còn khoảng cách quá xa.