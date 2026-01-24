Ngày 23/1, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Võ Nghi Hưng (SN 1978, trú xóm 1, xã Nghi Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, bị cáo Võ Nghi Hưng và chị T. T.(SN 1979, trú xã Nghi Xuân) quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng.

Bị cáo Võ Nghi Hưng tại phiên xét xử.

Đầu năm 2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị T. cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng. Sáng ngày 6/7/2025, Võ Nghi Hưng đến nhà chị T. nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống song chị này không đồng ý. Vài ngày sau đó, khi thấy chị T. lái xe máy trên tỉnh lộ 552, đoạn qua xã Đức Minh (thuộc huyện Đức Thọ cũ), Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường, hai người xảy ra cãi vã.

Sau đó, Hưng mở cốp xe máy, lấy con dao dài 32cm đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân ngã xuống bãi cỏ. Gây án xong, Hưng tự dùng dao cắt cổ và đâm vào bụng mình để tự tử nhưng không chết. Chị T. và Hưng được người dân phát hiện nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, kết quả cho thấy chị T. bị tổn hại sức khỏe 20%.

Tại phiên xử, Võ Nghi Hưng hối hận, nói vì tình yêu mù quáng nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Nghi Hưng mức án 9 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” và 1 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.