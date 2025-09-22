TAND Khu vực 7 - TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình Kiểm) cùng nhiều đồng phạm vào ngày mai (23-9).



Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 6-2024 đến đầu tháng 10-2024, nhóm bị can gồm Bình "kiểm", Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (biệt danh Vũ Mèo) cùng nhiều người khác đã thực hiện các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình "kiểm" quen Lại Nam Phương. Sau khi ra tù, hai người hẹn nhau ở quán cà phê dưới chân chung cư Maldives Diamond Island (TP Thủ Đức). Tại đây, Phương rủ thêm Huỳnh Hoàng Vũ cùng đến gặp Bình.

Tang vật trong vụ án - Ảnh: NLĐO

Không lâu sau, trong bữa nhậu tại quán lẩu dê Cúc Phương (quận 12 cũ), Vũ trao tận tay Bình một túi nhung in chữ Chivas, bên trong là khẩu súng Beretta, 13 viên đạn và nói: "Em tặng anh quà". Bình mở ra, thử súng rồi đưa cho chủ quán là Chu Văn Hoàng Anh cất giữ. Khẩu súng sau đó được giấu từ trần nhà vệ sinh đến vườn nhà bố Hoàng Anh ở Lâm Đồng, trước khi bị công an phát hiện thu giữ ngày 30-10-2024.

"Thương vụ" xuyên biên giới

Chưa dừng lại, Bình "kiểm" tiếp tục nhờ "đàn em" Nguyễn Tuấn An tìm mua súng quân dụng. Qua Facebook và Telegram, An liên hệ một đối tượng người Lào, đặt mua súng AK47, hộp tiếp đạn và hàng trăm viên đạn.

Tiền được Bình "kiểm" chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, thậm chí nhờ cả vợ con bạn bè đứng tên. Tổng cộng, Bình "kiểm" đã bỏ ra hơn 227 triệu đồng để theo đuổi "đam mê" súng, đạn.

Ngày 23-9-2024, An trực tiếp sang thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhận từ đối tác 1 khẩu AK47, 3 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn và 170 viên đạn AK. Không dừng lại ở đó, An còn lặn xuống ao trong khuôn viên một công ty ở Viêng Chăn để trục vớt thêm 1 khẩu AK cũ, 1 hộp tiếp đạn và 72 viên đạn, dự tính bán lại cho Bình.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị vận chuyển toàn bộ số súng, đạn về Việt Nam, An bị Công an Lào bắt giữ tại bến xe Viêng Chăn. Ngày 1-10-2024, An cùng tang vật được bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định Bình "kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đàn em mua bán, tàng trữ súng đạn để "phòng thân", đam mê bất thường ấy đã kéo nhiều người vào vòng lao lý.

Tháng 11-2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", SN 1970, quê Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu. Đây được xem là vụ án điển hình trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Theo công an, các nghi phạm đều là giang hồ cộm cán, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng để hoạt động phạm tội tại cả Lào và Việt Nam. Bình "kiểm" là người chủ mưu, vạch ra kế hoạch tổ chức một sự kiện, mời người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó bắt cóc, đe dọa bằng vũ khí, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng bọn ở Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm thu lợi.

Kế hoạch được chuẩn bị chi tiết, Bình "kiểm" phân công đàn em đi kêu gọi góp tiền đầu tư, chia nhiệm vụ cho từng người, thậm chí ấn định cả thời gian và địa điểm thực hiện. Thông qua mối quan hệ xã hội, Bình "kiểm" liên hệ với Nguyễn Tuấn An để mua súng AK cùng đạn dược đưa về Việt Nam phục vụ kế hoạch phạm tội.

