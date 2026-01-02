Đám hỏi của chú rể Mông Cổ và cô dâu Việt khiến MXH choáng váng vì 6 tráp cưới lạ lùng chưa từng thấy

Những ngày cuối năm, loạt hình ảnh và video ghi lại lễ ăn hỏi của một cô gái Việt Nam và chàng trai đến từ Mông Cổ bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Không chỉ gây ấn tượng bởi yếu tố "xuyên biên giới", đám hỏi còn khiến cộng đồng mạng thích thú bởi sự giao thoa văn hóa tinh tế, trang trọng và đầy cảm xúc giữa hai quốc gia.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và Khosbayar (SN 1999, quốc tịch Mông Cổ). Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29/12, tại nhà gái ở Việt Nam.

Đám cưới chú rể Mông Cổ và cô dâu Việt

Đám hỏi giao thoa văn hóa Việt – Mông

Theo chia sẻ của Bảo Ngọc, chú rể Khosbayar cùng 12 thành viên trong gia đình gồm bố mẹ, bà nội, chú, dì… đã vượt quãng đường xa từ Mông Cổ sang Việt Nam để chính thức hỏi cưới.

Trong ngày trọng đại, chú rể diện trang phục truyền thống Mông Cổ, cùng gia đình mang sính lễ đến nhà gái theo đúng phong tục cưới hỏi của người Việt. Cô dâu xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, cùng chú rể thực hiện đầy đủ các nghi lễ quan trọng như lễ gia tiên, lễ xin dâu và nghi thức tri ân cha mẹ hai bên.

Đám hỏi được tổ chức theo phong tục Việt Nam, đồng thời khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của Mông Cổ. Nhà trai chuẩn bị 12 tráp lễ, trong đó có 6 tráp theo nghi thức Việt như trầu cau, bánh trái… và 6 tráp mang đậm bản sắc Mông Cổ gồm các sản phẩm từ sữa, rượu truyền thống, đồ thủ công mang biểu tượng thảo nguyên. Đặc biệt, chú rể còn dành tặng cô dâu một tráp lễ riêng với đôi giày hàng hiệu.

Bảo Ngọc cho biết, khi đến nhà gái, đại diện nhà trai cầm chiếc khăn và chén sữa bò kính cha cô để xin phép đón dâu – một nghi thức mang ý nghĩa tôn kính trong văn hóa Mông Cổ. Trong lễ đính hôn, nhà trai cũng trao sính lễ gồm vàng và tiền mặt theo thông lệ.

Theo cô dâu trẻ, trước ngày ăn hỏi, gia đình chồng đã tìm hiểu rất kỹ phong tục cưới hỏi Việt Nam để thực hiện cho đúng, đồng thời mong muốn giữ lại những nét văn hóa của quê hương mình, tạo nên một buổi lễ hài hòa và trang trọng.

Câu chuyện siêu đáng yêu của cặp đôi này đang viral MXH

Hành trình yêu bền bỉ của chàng trai Mông Cổ

Bảo Ngọc và Khosbayar quen nhau vào năm 2021, khi cả hai cùng du học tại Nhật Bản. Thời gian đầu, họ học cùng trường nhưng khác lớp, chỉ biết nhau qua những lần gặp gỡ thoáng qua. Mãi đến khi học chung lớp, Khosbayar mới bắt đầu để ý và đem lòng yêu cô gái Việt.

Theo lời Bảo Ngọc, người Mông Cổ khi đã yêu thường thể hiện rất rõ ràng và không giấu giếm cảm xúc. Khosbayar cũng không ngoại lệ. Trong suốt thời gian đầu theo đuổi, anh luôn ngồi cạnh cô trong các tiết học, kiên trì theo đuổi bằng cách "mưa dầm thấm lâu" để mọi người xung quanh đều biết Bảo Ngọc là người anh dành tình cảm.

Sau 1,5 năm được chàng trai miệt mài theo đuổi, Bảo Ngọc chính thức nhận lời yêu. Trong quá trình tìm hiểu, cô nhận thấy Khosbayar là người sống tình cảm, yêu thương gia đình và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Về khoảng cách địa lý, Ngọc cho biết cả hai không quá băn khoăn bởi ngay từ đầu đã xác định sẽ sống và làm việc tại Nhật Bản.

Tháng 8/2024, cô về Mông Cổ ra mắt gia đình chồng tương lai. Chuyến đi khiến Bảo Ngọc không khỏi bất ngờ khi thực tế cuộc sống tại đây khác xa những hình dung trước đó. Thay vì hình ảnh thảo nguyên hoang sơ và những túp lều du mục, cô chứng kiến một đất nước hiện đại và phát triển.

Cô dâu Việt cũng xúc động khi được bố mẹ Khosbayar chào đón bằng cái ôm ấm áp, sự thân thiện và cởi mở khiến cô nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi, như đã tìm thấy một mái nhà thứ hai.

Bảo Ngọc còn chia sẻ những chi tiết nhỏ nhưng thú vị trong văn hóa Mông Cổ: Nếu vô tình dẫm phải chân nhau, người ta thường bắt tay và cười để xua tan sự ngại ngùng. Chính cử chỉ này từng khiến cô "giật mình" trong lần đầu Khosbayar vô tình dẫm phải chân mình khi cả hai chưa thân thiết.

Một kỷ niệm khác cũng khiến Ngọc bật cười là sự thay đổi ngoại hình của bạn trai. Khi mới quen, Khosbayar chỉ nặng khoảng 50kg. Sau thời gian yêu và được cô nấu nhiều món Việt, cân nặng của anh tăng lên 80kg.

Sau 4 năm quen biết và tìm hiểu, Bảo Ngọc và Khosbayar quyết định về chung một nhà. Lễ ăn hỏi không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chuyện tình của cặp đôi mà còn là minh chứng đẹp cho sự tôn trọng và hòa hợp văn hóa giữa hai gia đình, hai quốc gia.

Theo kế hoạch, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Câu chuyện tình yêu của cô gái Khánh Hòa và chàng trai Mông Cổ không chỉ khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu chân thành, sự thấu hiểu và trân trọng những khác biệt văn hóa trong hôn nhân hiện đại.