Tối 2/3, đám cưới của người mẫu Tuyết Lan và chồng bác sĩ được diễn ra tại khách sạn sang trọng ở Quận 1 (TP.HCM). Hôn lễ của cặp đôi đánh dấu cột mốc đẹp sau 4 năm gắn bó cùng nhau. Gia đình 2 bên cùng những bạn bè thân thiết đã có mặt để gửi lời chúc phúc tốt đẹp đến đôi tân lang tân nương.

Trong ngày trọng đại, Tuyết Lan lựa chọn chiếc váy cưới trắng cúp ngực kết hợp cùng vòng cổ sang trọng, qua đó giúp cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Còn chú rể Thiện Khánh mặc bộ suit lịch lãm và đội nón vành màu đen.

Chú rể mỉm cười ngọt ngào nhìn Tuyết Lan tiến về lễ đường

Khoảnh khắc Tuyết Lan lộ diện trong chiếc váy cưới lộng lẫy và tiến về lễ đường

Nữ siêu mẫu chọn chiếc váy cưới gợi cảm, sánh đôi bên ông xã lịch lãm

Trên lễ đường, cả hai khiến nhiều người xúc động bởi những chia sẻ chân thành. Tuyết Lan nói với vị hôn phu của mình: "Sau bao nhiêu sóng gió em gặp được anh. 4 năm gắn bó, anh chưa lần nào để em hoài nghi về mối quan hệ của hai đứa mình. Em thương anh vì làm việc rất vất vả nhưng đều đưa đón em đi sự kiện và chờ em hàng giờ đồng hồ. Em thương anh vì lúc nào cũng cười tươi dù em biết anh lo lắng rất nhiều thứ và đặc biệt là lo lắng cho em.

Em thương anh vì anh dành nhiều tình thương cho gia đình, cho em và cho những bệnh nhân của mình. Anh luôn hỗ trợ, ủng hộ và chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định của em. Em thương anh vì anh là chính mình, là người bạn thân nhất, là tri kỷ và kể từ ngày hôm nay em được phép gọi anh là chồng".

Tuyết Lan chia sẻ xúc động trong đám cưới

Tuyết Lan dành lời chân thành cho ông xã trong ngày trọng đại

Cô dâu chú rể trao nhẫn và khóa môi cực ngọt ngào

Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi khiến những người có mặt không khỏi ngưỡng mộ

Tuyết Lan được biết đến là Á quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, từng trình diễn nhiều lần ở New York Fashion Week, trong đó có show của nhà thiết kế Elie Tahari, Park Choon Moo. Người đẹp công khai yêu bác sĩ Thiện Khánh vào năm 2021, khi đó cô chia sẻ: "Em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hoá ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm". Á quân Vietnam's Next Top Model chia sẻ từng e dè, không muốn mở lòng thêm lần nữa nhưng chính sự chân thành của bác sĩ Thiện Khánh đã "chữa lành" tâm hồn cô.

Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại khách sang sang trọng ở Quận 1