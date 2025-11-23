Đám cưới như phim 40 triệu đô: Cô dâu Hoa hậu, chú rể đại gia và sự xa hoa khiến cả Manila choáng váng

Bộ phim Crazy Rich Asian từng khiến khán giả choáng ngợp vì những khung cảnh cưới xa hoa của giới siêu giàu châu Á. Nhưng đời thực đôi khi còn ấn tượng hơn cả phim ảnh và câu chuyện về đám cưới của doanh nhân Kevin Wong cùng nàng ca sĩ, Hoa hậu Shirley Vy là ví dụ hoàn hảo.

Cặp đôi gặp nhau năm 2016 tại cuộc thi Miss ChinaTown, nơi Shirley là thí sinh và Kevin lại ngồi ghế ban giám khảo. Vừa đăng quang Hoa hậu, Shirley lập tức lọt vào mắt xanh của vị doanh nhân giàu có. Không ngần ngại, Kevin chủ động liên hệ qua Instagram, mở đầu cho hành trình yêu đương kéo dài hai năm.

Cùng là người Philippines gốc Hoa, họ gần như không gặp trở ngại về khác biệt văn hóa. Cả hai nhanh chóng tìm được điểm chung từ cách sống đến suy nghĩ. Và rồi tình yêu chớm nở từ những chi tiết rất đời thường. Kevin kể lại kỷ niệm lần đầu nắm tay:

"Tôi bận công việc nên liên tục nghe điện thoại trong rạp. Cô ấy quay sang nhắc tôi giữ yên lặng. Tôi trêu lại: 'Anh sẽ im nếu em chịu nắm tay anh'. Và cô ấy bật cười rồi đồng ý".

Hai năm sau, họ quyết định bước vào hôn nhân. Trước ngày cưới, ai cũng biết Shirley không chỉ là ca sĩ và Hoa hậu, mà còn là một doanh nhân trẻ thành công trong lĩnh vực ẩm thực, sinh ra trong gia đình giàu có, một "rich kid" đúng nghĩa từ nhỏ.

Đám cưới diễn ra tại Đền thờ quốc gia Saint Jude (Manila) vào một ngày thứ Hai, nhưng độ xa hoa của nó khiến bất kỳ đám cưới cuối tuần nào cũng phải chào thua. Toàn bộ không gian được phủ kín hoa tươi và cây xanh, do bàn tay của "phù thủy hoa tươi" Gideon Hermosa sắp đặt, biến nhà thờ thành khung cảnh như bước ra từ một bộ phim lãng mạn.

Cô dâu diện váy cưới thiết kế riêng của Elie Saab, phù dâu khoác lên mình trang phục từ Elizabeth Hallie Design. Chú rể Kevin lựa chọn vest Dior – sang trọng, chỉn chu đến từng đường kim. Và tất nhiên, tâm điểm trong lễ cưới không thể không nhắc đến chiếc nhẫn kim cương khổng lồ được Kevin dành tặng vợ.

Xe hoa là chiếc Rolls-Royce biển tứ quý 8, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ nói lên sự chịu chi của cặp đôi.

Sau phần nghi lễ trang trọng, tiệc cưới được tổ chức tại Solaire Resort & Casino. Không gian phòng tiệc biến hóa theo phong cách vườn treo Hy Lạp, với hàng nghìn bông hoa pastel mềm mại, bánh cưới 11 tầng, cùng hệ thống màn hình LED dài 29m được ghép từ 580 tấm nhỏ, tạo nên hiệu ứng ánh sáng sống động như sân khấu quốc tế.

Mọi chi tiết, từ hoa trên bàn tiệc đến đồ lưu niệm dành cho khách mời, đều được chăm chút tỉ mỉ. Đặc biệt, cặp đôi còn mời ban nhạc Boyce Avenue từ Mỹ sang biểu diễn. Cô dâu chú rể nắm tay nhau xuất hiện giữa tiếng nhạc, dành tặng quan khách một điệu nhảy lãng mạn – khoảnh khắc khiến cả khán phòng vỡ òa.

Là người gốc Hoa, họ tiếp tục tổ chức một đám cưới truyền thống tại Trung Quốc. Tại đây, Shirley xuất hiện trong bộ sườn xám đỏ cổ điển, giữa khung cảnh ngập sắc đỏ, giấy dán cửa và vật dụng truyền thống đẹp như bức tranh được dựng riêng cho ngày trọng đại.

Nhiều người liên tưởng đến cảnh cưới trong Crazy Rich Asian, vốn ngốn đến 40 triệu USD để dựng phim. Đám cưới của Kevin và Shirley ngoài đời thật không công bố chi phí, nhưng với mức độ xa hoa đến từng chi tiết, dư luận tin rằng con số thực không thể kém cạnh những thước phim đình đám.

Từ lần nắm tay đầu tiên trong rạp chiếu phim đến hôn lễ xa hoa khiến truyền thông châu Á bàn tán, câu chuyện của Kevin Wong và Shirley Vy như một kịch bản điện ảnh bước ra đời thật. Đám cưới của họ không chỉ là sự kết hợp của hai gia tộc giàu có mà còn là minh chứng cho tình yêu sâu sắc, tinh tế và đầy đủ mọi yếu tố để trở thành "đám cưới trong mơ" của bất kỳ ai.