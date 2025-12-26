Đám cưới nam diễn viên Vbiz và vợ bác sĩ kém 16 tuổi: Cô dâu chú rể sánh đôi, dàn sao nổi tiếng tham dự

Tối 25/12, đám cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc chính thức diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của dàn sao trong showbiz Việt như Trịnh Kim Chi, Lê Giang, Cát Tường, Kha Ly, Nhật Kim Anh…

Trong lễ cưới, cô dâu - chú rể xuất hiện tình tứ bên nhau. Dù chênh lệch tới 16 tuổi, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được khen ngợi vẫn đẹp đôi. Cô dâu Sunny Đan Ngọc lộ diện lộng lẫy trong chiếc váy cưới, trong khi đó Đoàn Minh Tài xuất hiện bảnh bao. Ngoài sao Việt, ngày vui của cặp đôi còn có bạn bè và 2 bên gia đình tham dự.

Trên sân khấu, Đoàn Minh Tài nhắn nhủ tới bà xã: "Từ khi yêu em, anh mới hiểu hạnh phúc là mỗi ngày được trò chuyện và ở bên nhau. Anh đã chuẩn bị hơn 6 năm để có một lễ cưới trọn vẹn như hôm nay. Đan Ngọc là cô dâu, là người vợ trong mơ của anh". Trước chia sẻ của chồng, Sunny Đan Ngọc không giấu được sự xúc động.

Tối 25/12, đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc diễn ra tại một trung tâm sự kiện ở TP HCM. Nguồn: Kha Ly

Cặp đôi tình tứ xuất hiện bên nhau trong khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời. Nguồn: Kha Ly

Dàn sao Việt NS Trịnh Kim Chi, Lê Giang, Cát Tường Kha Ly, Nhật Kim Anh… tới chúc phúc cho cặp đôi. Nguồn: Tổng hợp

Sau 6 năm hẹn hò, diễn viên Đoàn Minh Tài và người đẹp sinh năm 2000 đã chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: NVCC

Trước khi tổ chức đám cứoi, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa vào ngày 20/12. Đây là nghi thức mang ý nghĩa cầu nguyện cho đời sống hôn nhân an yên, bền vững. Sau 6 năm đồng hành, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc mừng của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Trước đó, Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào tháng 9/2025. Nam diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn em đã yêu anh, không chê anh già và cho anh được nắm tay em. Chúng ta hãy cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này em nhé. Anh yêu em".

Chuyện tình yêu của cặp đôi được gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, chúc phúc. Ảnh: FBNV

Vợ của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, kém chồng 16 tuổi. Hiện tại, cô là bác sĩ răng hàm mặt của một bệnh viện tại TP HCM. Bên cạnh vai trò bác sĩ, Sunny Đan Ngọc được biết đến là ca sĩ trẻ.

Cô tốt nghiệp ngành Piano tại Nhạc viện TP HCM. Cô gây ấn tượng khi sản xuất nhiều MV ca nhạc như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters... Người đẹp sinh năm 2000 còn góp mặt trong một số game show như: Giọng ải giọng ai, Thắp sáng ước mơ... Năm 2023, cô đoạt giải Á quân chương trình Hãy là số 1.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, hiện là bác sĩ. Ảnh: FBNV