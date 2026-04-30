“Đám cưới” hươu cao cổ hot nhất Thảo Cầm Viên: Khách đông như trẩy hội, dàn bê tráp cùng xe hoa chiếm trọn spotlight!

Nam An, ảnh: Quân, clip: Lan Anh |

Sáng 30/4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hươu cao cổ Thảo Em tròn 3 tuổi được tổ chức “lễ thành hôn” tượng trưng với Phi Phi trong không khí sôi động, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm dịp lễ.

Sáng 30/4, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đông đảo người dân và trẻ em đã có mặt để chứng kiến một sự kiện đặc biệt khi cá thể hươu cao cổ Thảo Em tròn ba tuổi được tổ chức "lễ thành hôn" tượng trưng với "chú rể" Phi Phi.

Theo đơn vị quản lý, Phi Phi là hươu cao cổ có nguồn gốc ngoại, cùng dòng với bố mẹ của Thảo Em. Trong môi trường chăm sóc, cá thể này từng có hai bạn đời trước đó, tuy nhiên sự kiện lần này chỉ mang tính chất vui nhộn, nhằm tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan.

Các nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tỉ mỉ chuẩn bị những tráp lễ cho đám cưới của cặp đôi hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi

Bên cạnh đó mà một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng được làm từ đậu đũa, cà rốt, chuối và dưa hấu

Căp đôi hươu cao cổ trở thành tâm điểm chú ý trong sáng ngày 30/4

Không khí tại khu vực nuôi hươu cao cổ trở nên sôi động từ sớm, khi nhiều gia đình đưa con nhỏ đến theo dõi "đám cưới" đặc biệt này. Những khoảnh khắc tương tác giữa các cá thể hươu cao cổ thu hút sự chú ý và thích thú của người xem, đặc biệt là các em nhỏ.

Nhiều du khách đã có mặt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong sáng 30/4 để chứng kiến lễ thành hôn đặc biệt của cặp đôi hươu cao cổ

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, Thảo Cầm Viên ghi nhận lượng lớn du khách đến tham quan, tạo nên không khí nhộn nhịp và sôi động tại nhiều khu vực trong khuôn viên.

Hiện Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng hai cá thể hươu cao cổ và triển khai kế hoạch ghép đôi sinh sản theo hướng bài bản. Các cá thể không cùng huyết thống được đưa về sống chung từ sớm để làm quen, sau đó theo dõi quá trình trưởng thành nhằm đánh giá mức độ phù hợp.

Đội ngũ chăm sóc và thú y tại đây thường xuyên theo dõi sức khỏe, hành vi và tập tính sinh sản của từng cá thể, từ đó ghi nhận dữ liệu để dự đoán thời điểm sinh sản, mang thai và chuẩn bị điều kiện chăm sóc phù hợp, hướng tới mục tiêu bảo tồn và nhân giống hiệu quả.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

