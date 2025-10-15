Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia xây dựng: Nhà gái đã dựng rạp, có 1 điểm lạ chưa từng thấy!

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị tên Viết Vương sẽ về chung một nhà. Theo thông tin của chúng tôi, lễ cưới tại quê cô dâu sẽ diễn ra vào ngày mai, tức 16/10. Hiện tại, các công tác chuẩn bị, trang hoàng cho hôn lễ của nàng hậu gen Z và chồng doanh nhân đang được chuẩn bị.

Theo ghi nhận từ "team qua đường", cổng và sân vườn tại nhà Đỗ Thị Hà ở Thanh Hoá vừa được cải tạo tạo mới mẻ, khang trang. Từ chiều ngày 15/10, phía bên ngoài đã dựng cổng lớn có màu xanh lá và trắng làm chủ đạo, nhìn qua cũng biết sự đầu tư của dâu rể "không phải dạng vừa". Bên trong nhà, đội thi công hoa tươi cũng đã bắt đầu khâu trang trí, toàn bộ là hoa tươi với màu trắng chủ đạo.

Bên trong nhà Đỗ Thị Hà, đội trang trí hoa đã tiến hành thi công từ chiều 15/10

Căn nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở quê Thanh Hoá

Bên trong căn nhà sẽ diễn ra lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà vào ngày mai

Được biết, dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà là những Hoa hậu, Á hậu thân thiết với cô trong showbiz như Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo, Kiều Duy... Các nàng hậu cũng đã nhận được lịch và sắp xếp về Thanh Hoá để hỗ trợ cho Đỗ Thị Hà trong ngày cưới. Trong lễ nạp tài và hôn lễ tại nhà gái vào ngày mai, Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân sẽ diện áo dài được may đo, thiết kế riêng.

Ngoài ra, một chi tiết gây chú ý chính là giờ cử hành lễ gia tiên của Đỗ Thị Hà và Viết Vương khá khác lạ. Thay vì tổ chức vào những giờ chẳn như thường thấy, cả hai tiến hành nghi lễ vào đúng 8 giờ 7 phút sáng.

Tiệc cưới tại Quảng Trị - quê chú rể sẽ diễn ra vào tuần sau.

Cặp đôi tiến hành các nghi thức cưới xin vào lúc 8 giờ 7 phút - 1 chi tiết khá lạ khiến nhiều người bàn tán

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn S.H chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Một số nguồn tin cho biết, Đỗ Thị Hà và bạn trai đã bên nhau âm thầm một thời gian trước khi lộ ảnh hẹn hò.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức gia nhập hội phu nhân hào môn Vbiz



