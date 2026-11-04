Đám cưới drama nhất showbiz Việt: Chú rể biến mất giữa lễ đường, cô dâu phải can ngăn vụ xô xát

Nam diễn viên Việt và vợ nhiều lần nhắc lại những sự cố "dở khóc dở cười" trong lễ cưới.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên các con bên trong căn biệt thự bề thế tại Đồng Nai. Cách đây 9 năm, đám cưới của nam diễn viên từng được nửa showbiz Việt đến chúc mừng, cô dâu chú rể đều ăn diện lộng lẫy. Khả Như từng tiết lộ hài hước "nửa đùa nửa thật" trên sóng truyền hình rằng vợ chồng nam diễn viên lãi tiền tỷ sau đám cưới.

Tuy nhiên, phía sau không khí tưng bừng ấy lại là những câu chuyện dở khóc dở cười. Sự cố đầu tiên khiến khán giả bất ngờ chính là việc chú rể Lê Dương Bảo Lâm đột ngột rời khỏi hôn lễ ngay giữa buổi tiệc. Theo lời kể của nam diễn viên, thời điểm đó anh mới vào nghề, do đã nhận lịch biểu diễn từ trước và không thể hủy bỏ. Vì thế, Lê Dương Bảo Lâm đã phải rời đám cưới giữa chừng, để lại vợ một mình lo liệu mọi thứ, đám cưới cũng không được trọn vẹn.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Đồng Nai cách đây 9 năm

Lê Dương Bảo Lâm từng kể: "Đám cưới đang tổ chức giữa chừng thì Lâm đi diễn, đang làm lễ lạy các thứ, lấy phong bì xong hết rồi, MC nói: 'Bây giờ tân nương và tân lang hãy cùng tay trong tay từ cổng bước lên sân khấu để chào quan viên 2 họ' là lúc đó chỉ có một mình Quỳnh Quỳnh lên đó còn Lâm đi diễn. Lịch diễn đã có trước 1 tháng rồi mà lúc đó em diễn với toàn cô chú lớn không nên em không dám bỏ. Quỳnh có em bé trước nên khi coi thầy chỉ có đúng ngày đó thôi. Giờ nhìn lại em rất hối hận và thấy thương vợ mình vì chưa cho vợ được một đám cưới trọn vẹn".

Dù đã nhiều năm trôi qua, nam diễn viên vẫn xem đây là một trong những điều khiến bản thân day dứt nhất. Anh từng bộc bạch: "Lần mẹ vợ mất và lần cưới, đó là 2 lần tôi cảm thấy có lỗi với gia đình".

Do cưới gấp nên trùng lịch diễn, Lê Dương Bảo Lâm để vợ 1 mình lên lễ đường

Trong một chương trình, bố Quỳnh Quỳnh thừa nhận bản thân từng buồn và lặng người khi chứng kiến con gái bước vào lễ đường mà thiếu chú rể bên cạnh. Tuy nhiên, ông cũng hiểu tính chất công việc của con rể nên không trách móc. Ông chia sẻ: "Nói chung cũng buồn nhưng vì công việc của con nên phải chịu thôi".

Nghe bố vợ nói vậy, Lê Dương Bảo Lâm cũng bày tỏ sự thấu hiểu: "Nếu Lâm đặt trường hợp của mình vào ba thì chắc chắc Lâm cũng rất buồn vì con gái mình trong đời chỉ có một lần thôi. Còn đối với trường hợp của Lâm lúc đó, sự nghiệp gầy dựng từ từ để có một Lê Dương Bảo Lâm như ngày hôm nay. Hôm đó, nếu mình bỏ thì không biết sân khấu sẽ ra sao. Có nhiều vấn đề khác trong cái nghề của Lâm mà không thể một lời nói hết".

Lê Dương Bảo Lâm cho biết cảm thấy có lỗi vì đã không cho Quỳnh Quỳnh một đám cưới trọn vẹn

Chưa dừng lại ở đó, trong một lễ cưới khác của cặp đôi còn xảy ra sự cố căng thẳng, thậm chí khiến cô dâu chú rể và quan khách phải náo loạn. Theo lời kể của Lê Dương Bảo Lâm, trong lúc gia đình chuẩn bị làm lễ, một cậu bé bán vé số xuất hiện mời khách mua hàng và bị người nhà nhắc nhở vì gây ảnh hưởng đến buổi tiệc. Đến khi hai vợ chồng đang thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi trên sân khấu, nam diễn viên bất ngờ nhận được tin bức ảnh cưới đặt ở cổng đón khách bị phá hoại.

Anh kể lại: "Có người vào báo với tôi: 'Hình cưới của anh ai chơi mình, bị lòi con mắt ra rồi', khi đó cô dâu chú rể, gia đình quan khách đều chạy tán loạn ra xem có chuyện gì. Hoá ra đứa bán vé số lấy cái nắp nước ngọt để cạo con mắt của tôi trắng toát. Ngày đám cưới mà có ai cạo con mắt như vậy tôi sợ lắm chứ. Khi đó tôi rất dữ, không kìm được cơn nóng mà mặc luôn bộ đồ đỏ lè chú rể để chạy xe theo đánh. Tôi tức mà đánh người ta tưởng chết không đó".

Khi đó, Quỳnh Quỳnh đang diện trang phục cô dâu nhưng phải vội vàng chạy theo chồng để can ngăn. Lê Dương Bảo Lâm nhớ lại: "Quỳnh Quỳnh chạy theo tôi nói: 'Anh ơi chết người ta, tha cho người ta', tôi đánh tầm 20 cái mới dừng lại". Nam diễn viên cũng thừa nhận thời trẻ bản thân khá nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc nên đã có hành động bốc đồng. Đến hiện tại, bức ảnh cưới gặp sự cố vẫn được giữ lại như một kỷ niệm khó quên.

Ở một lễ cưới khác của cặp đôi thì xảy ra sự cố bị phá ảnh cưới

Dù có nhiều vấn đề ngoài lề nhưng trong ngày cưới cả hai được rất nhiều sao Việt đến chúc mừng

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã đi qua không ít thăng trầm. Cả hai quen nhau từ khi nam diễn viên chưa có chỗ đứng trong showbiz. Thời điểm ấy, Quỳnh Quỳnh âm thầm ở bên bạn trai, hỗ trợ từ công việc hậu trường đến những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Họ cùng trải qua những ngày tháng thiếu thốn, chạy show tỉnh lẻ, biểu diễn tại các sân khấu hội chợ và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau khi Lê Dương Bảo Lâm dần có chỗ đứng trong giới giải trí, Quỳnh Quỳnh cũng không "lùi về sau" theo kiểu truyền thống mà vẫn chăm chỉ cùng làm việc, kinh doanh để kiếm tiền cho gia đình. Hôn nhân của cả hai không phải câu chuyện ngôn tình hoàn hảo, nhưng lại có sức hút riêng bởi sự gắn bó qua những giai đoạn khó khăn. Hiện tại, cả hai đã có cuộc sống ổn định, với 3 nhóc tỳ xinh xắn đáng yêu là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh có sự nghiệp ngày càng ổn định, cuộc sống khởi sắc sau đám cưới

Cặp đôi nay cũng đã dó 3 nhóc tỳ đáng yêu, hot hòn họt trên MXH

Ảnh: FBNV