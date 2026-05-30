Đâm chết người vì nhờ lấy sạc điện thoại nhưng không trả lời

Tiền Lê
|

Hoem nhờ Cường lấy cục sạc điện thoại nhưng không thấy trả lời nên bực tức, rút dao đâm vào lưng nạn nhân tử vong.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Kpuih Hoem (SN 2005, trú làng Anéh, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) để điều tra về việc dùng dao đâm chết Kpuih Cường (SN 2012, trú cùng làng) tử vong.

Con dao mà Hoem gây án.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/5, Hoem cùng Kpuih Hiếu (SN 2005) và Kpuih Cường đến nhà bà Kpuih Klah trong làng để phụ giúp việc nhà rồi ngồi uống rượu cùng nhiều thanh niên khác. Đến khoảng 19h15 cùng ngày, Cường đang ngồi trên xe máy dựng cạnh nơi nhậu thì Hoem cầm theo một con dao bầu với ý định mang về nhà giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Lúc đi ngang qua chỗ Cường, Hoem nhờ lấy cục sạc điện thoại nhưng không thấy trả lời nên bực tức, rút dao đâm trúng vùng lưng nạn nhân. Bị đâm, Cường bỏ chạy được khoảng 8m thì gục ngã trước cửa bếp nhà bà Klah và tử vong tại chỗ.

Đối tượng Hoem.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Ia Pia phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực vùng lưng phải, làm thủng phổi phải, gây mất máu cấp.

