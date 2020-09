Đâm chết người trong quán nhậu chỉ vì 'một cái nhìn'

Ngày 16/9, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh tạm giam về tội “Giết người” đối với bị can Lê Văn Chế Linh (23 tuổi, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lí điều tra theo quy định của pháp luật.

Bị can Linh.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/9 Linh cùng với nhóm bạn tổ chức uống bia tại tum số 7, của một quán nhậu thuộc khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt.

Một lúc sau có nhóm của Phạm Văn Hùng (31 tuổi); Nguyễn Văn Nhàn (19 tuổi) cùng ngụ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt cũng đến nhậu tại tum số 8 của quán nhậu trên.

Đến khoảng 21h, Nhàn đi vào nhà vệ sinh của quán, cách tum nhậu khoảng 10m, lúc này Linh cũng đi vệ sinh sau Nhàn. Khi thấy Nhàn nhìn mình nên Linh hỏi “mày nhìn tao cái gì”. Thời điểm đó, Hùng đi vệ sinh vào sau nghe thấy nên dùng tay đánh Linh từ phía sau, làm thanh niên này té xuống đất, rồi Nhàn cũng nhào lại đánh tiếp.

Tức giận vì bị đánh nên có sẵn dao bấm trong người, Linh đã lấy ra đâm vào người Hùng và Nhàn, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Nhàn và Hùng được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, Hùng đã tử vong trước khi vào viện, còn Nhàn hiện đang cấp cứu.

Đến 7h ngày 11/9, Linh đã đến Công an quận Thốt Nốt để đầu thú.