Với loạt ảnh bên bó hoa rực rỡ, cô nàng lên đồ điệu đà, dấu ấn là lời nhắn nhủ ngọt ngào.

NinNin (ninnin_019) là một trong những gương mặt idol live đang nhận được nhiều sự yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào, phong cách điệu đà cùng sự gần gũi mỗi khi tương tác với người theo dõi. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, cô nàng đều biết cách tạo điểm nhấn riêng từ trang phục, phụ kiện cho tới cách chia sẻ đầy cảm xúc. Mới đây, NinNin tiếp tục khiến cộng đồng mạng xao xuyến không thôi với loạt khoảnh khắc rạng rỡ bên bó hoa hồng đỏ cỡ lớn kèm dòng chia sẻ đầy ngọt ngào: "Không cần dịp đặc biệt vẫn có hoa để ngắm".

Gây ấn tượng mạnh với visual xinh yêu, rạng rỡ tựa "nàng thơ", những khung hình này còn nhanh chóng lan truyền trên các hội nhóm với lời cảm thán dí dỏm từ cư dân mạng: "Đẹp kinh khủng khiếp với quý cô NinNin, bùa này mạnh quá".

Cận cảnh nhan sắc "dặm bùa xinh yêu" của NinNin

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ vào ngày 24/11, NinNin xuất hiện với diện mạo vô cùng nữ tính, điệu đà và cuốn hút ở cả không gian sảnh chờ sang trọng lẫn khung cảnh buổi tối rực rỡ ánh đèn. Nữ idol diện thiết kế đầm dáng dài màu hồng phấn nhẹ nhàng với phần bèo nhún duyên dáng, khoe bờ vai thon gọn. Khoác hờ bên ngoài chiếc áo lông ngắn màu xám bạc mềm mại cùng bông hoa cài tóc màu hồng xinh xắn, tổng thể tạo hình vừa mang nét tiểu thư đài cát vừa giữ được sự trẻ trung, ngọt ngào.

Mái tóc đen dài được uốn lọn gợn sóng nhẹ nhàng buông xõa tự nhiên tôn lên gương mặt thanh tú, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng cùng lối trang điểm trong trẻo. Khi thì NinNin khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, lúc lại nhắm hờ mắt cười mỉm đầy thư thái khi ôm bó hoa, hay xoay người tạo dáng duyên dáng bên lan can trước tiểu cảnh tháp sáng đèn về đêm.

Trên bó hoa cỡ lớn là tấm thiệp viết tay nắn nót dòng chữ: "Tặng em bó hoa không nhân dịp gì cả...." kèm dòng chú thích từ gái xinh "Không cần dịp đặc biệt vẫn có hoa để ngắm". Nhiều cư dân mạng không giấu được sự xuýt xoa trước vẻ rạng rỡ của cô nàng, để lại những bình luận như:

"Em bé đẹp quá",

"Xinh đẹp tuyệt vời luôn cục cưng ơi",

"Nin so prettyyyyyy",

"Ôi em bé xinhhhhh",

"Xinh thế"....

Ở một bài đăng chia sẻ lại, dân mạng còn dí dỏm nhận xét về sức hút của cô nàng: "Đẹp kinh khủng khiếp với quý cô NinNin, bùa này mạnh quá".

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, sự nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi của NinNin khi nhận bó hoa "không nhân dịp gì cả" cũng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ cộng đồng theo dõi.

Sức hút của những khoảnh khắc rạng rỡ, tự nhiên trên mạng xã hội

Giữa nhịp hối hả cuối năm, những khung hình đẹp mắt, nhẹ nhàng cùng năng lượng tích cực của NinNin mang đến cho người xem cảm giác thư thái và dễ chịu. Dù là khoảnh khắc nở nụ cười rạng rỡ bên bó hoa lớn hay ánh nhìn dịu dàng trước khung cảnh lung linh buổi tối, nữ idol vẫn giữ được nét duyên dáng riêng để tạo nên sức hút lâu dài với khán giả.