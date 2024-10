Ngày 24/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã có thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó có nội dung liên quan về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng ; đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Một đối tượng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản

Theo đó, trong 9 tháng, toàn ngành thanh tra thực hiện 41 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 21 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn còn thực hiện 59 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 19 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 1,3 tỷ đồng, ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2023, không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 4 vụ 7 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ ; 49 vụ 94 bị can phạm tội về kinh tế; 9 vụ 12 bị can phạm tội về môi trường; 151 vụ tội phạm về ma túy.