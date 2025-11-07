Bão số 13 khiến 5 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương. Nhà ở ghi nhận 61 nhà sập; 2.893 nhà hư hỏng, tốc mái; 3.737 nhà bị ngập. Khu vực tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản có 12 tàu bị chìm. Điện lực ghi nhận 28 sự cố lưới 110 kV; tổng cộng 1.603.637 khách hàng từng mất điện, đã khôi phục 315.016, còn 1.288.621 khách hàng chưa có điện; mất điện diện rộng tập trung ở Gia Lai.

Trên các tuyến giao thông, mưa bão gây sạt lở, ngập sâu và cây gãy, làm tắc nhiều đoạn quan trọng. Tại Quảng Ngãi, đường Trường Sơn Đông tắc 2 vị trí (Km194+400; Km194+800); Quốc lộ 24 qua Ba Dinh - Ba Tơ có cây gãy. Ở Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó (Km378+130) bị lũ cuốn trôi đường đầu cầu. Tại Đắk Lắk, Quốc lộ 19C đoạn Long Thạch - Long Nguyên ngập sâu, tắc đường. Các địa phương triển khai rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn.

Sau bão số 13 nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng nặng, một số nơi sạt trượt taluy gây ách tắc giao thông



Lực lượng tại chỗ duy trì trực chiến, trước hết tập trung tìm kiếm 3 người mất tích ngoài khơi Quảng Ngãi. Ngành điện khoanh vùng sự cố, bố trí nhân lực - vật tư theo cụm, đẩy nhanh khôi phục từ mốc 315.016 lên các mốc mới; ưu tiên khu dân cư, cơ sở y tế, cơ sở cấp nước. Gia Lai và Đắk Lắk tăng cường đội xung kích, vật tư và máy phát dự phòng cho điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình xử lý.

Về giao thông, Quảng Ngãi đã mở lại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lúc 5h ngày 07/11; đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo thông xe lúc 6h30. Quốc lộ 24 cùng các tuyến tỉnh lộ 624, TL676 và tuyến ven biển Long Phụng được dọn cây, đất đá, duy trì lưu thông có kiểm soát. Ở Gia Lai, các điểm sạt lở taluy trên đường Hồ Chí Minh được xử lý tạm thời, cắm biển cảnh báo; tại cầu Đắk Pờ Tó bố trí lực lượng chốt chặn, khảo sát phương án làm đường tạm qua đầu cầu khi nước rút. Tại Đắk Lắk, các tuyến ĐT 643, ĐT 649, ĐH.39, ĐH.32 qua Tuy An Nam đã khắc phục để đi lại bình thường; những đoạn ĐT 641 còn ngập sâu tiếp tục phân luồng, không cho phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Nhiều ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 13 gây ra

Ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu tại Đắk Lắk là 1.900 tỷ đồng; nhiều gia súc, gia cầm, lúa, hoa màu và cây xanh bị thiệt hại. Chính quyền cơ sở huy động dân quân, công an và đoàn thể giúp dân che chắn mái, bơm thoát nước, dọn dẹp, cấp phát nhu yếu phẩm; rà soát nhà sập, nhà tốc mái để hỗ trợ kịp thời. Công tác thống kê thiệt hại tiếp tục cập nhật để triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, các địa phương tăng cường tuyên truyền cảnh báo mưa lũ sau bão, nguy cơ sạt lở và lũ quét tại khu vực taluy dốc; hướng dẫn người dân chấp hành phân luồng, không đi vào vùng nước sâu chảy xiết, bảo đảm an toàn điện, nước và vệ sinh môi trường sau ngập.