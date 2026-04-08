Đắk Lắk sắp có trường nội trú công an nhân dân cho học sinh nghèo

Huỳnh Thủy |

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên. Đây là trường nội trú quy mô khoảng 1.500 học sinh, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) Tây Nguyên. Theo chủ trương, Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, đặt tại phường Tân Lập. Trường được xây dựng theo mô hình liên cấp nội trú, đào tạo từ tiểu học đến THPT, kết hợp trung học nghề và giáo dục đặc biệt, với quy mô từ 1.000 - 1.500 học sinh.

Ngay trong năm học 2026 - 2027, trường dự kiến tuyển khoảng 1.000 học sinh đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đối tượng tuyển sinh là học sinh thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Chính phủ, trong đó tập trung vào trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có nguy cơ phải bỏ học do điều kiện kinh tế.

Bộ Công an giao Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên.

Bộ Công an giao Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và công an các địa phương liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ tuyển sinh, khai giảng đúng kế hoạch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị “chạy đua với thời gian”, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị quỹ đất, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời khảo sát nhu cầu thực tế để tổ chức tuyển sinh hiệu quả.

Việc thành lập Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên được xác định là chủ trương lớn, nhằm tăng cường vai trò của lực lượng công an trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ tạo cơ hội học tập cho trẻ em yếu thế, mô hình này còn góp phần giải quyết các vấn đề “căn cơ” về an ninh trật tự từ cơ sở, hạn chế nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

