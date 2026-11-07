Đắk Lắk: Đi câu cá, người dân bất ngờ phát hiện thi thể nam giới

TPO - Trong lúc câu cá tại khu vực đập hồ thủy lợi Ea Tam (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới.

Ngày 7/11, ông Phạm Ngọc Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, khoảng 8h cùng ngày, người dân khi đi câu cá tại khu vực đập hồ thủy lợi Ea Tam, đã phát hiện một thi thể nam giới.

Khu vực người dân đi câu cá phát hiện thi thể.

Theo ông Sơn, sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác xác minh. Tại khu vực thân đập, mọi người còn phát hiện một chiếc xe máy hiệu Attila màu đỏ. Ngoài ra, trên đập còn có một chiếc võng, mũ bảo hiểm và một đôi giày.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân. Kiểm tra cốp chiếc xe máy để trên thân đập, cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện giấy tờ liên quan.

Phía trên đập còn có một chiếc võng, mũ bảo hiểm và một đôi giày.

Anh L.H.D (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, người phát hiện thi thể) kể lại: Sáng cùng ngày, anh cùng một người thân đến khu vực đập hồ thủy lợi Ea Tam để câu cá giải trí. Trong lúc đang câu, anh D. và bạn phát hiện thi thể kể trên nên nhờ bảo vệ trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.