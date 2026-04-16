Đắk Lắk: Bạo hành con nhỏ rồi quay clip đăng mạng xã hội để chọc tức 'chồng hờ'

Minh Minh |

Do mâu thuẫn tình cảm, một phụ nữ ở Đắk Lắk đăng tải clip "tác động vật lý" con nhỏ lên mạng xã hội để chọc tức “chồng hờ”.

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã mời bà B.T.T. (SN 1993, trú thôn 2, xã Ea Kar) đến làm việc để xác minh, làm rõ hành vi liên quan đến đoạn clip "tác động vật lý" vào con nhỏ lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh ban đầu, bà T. là mẹ ruột của hai cháu nhỏ, trong đó cháu B.L.N.P (sinh năm 2025) là bé xuất hiện trong clip. Người này sinh sống cùng “chồng hờ” có địa chỉ tại phía Đông Đắk Lắk. Quá trình sinh sống có hai con nhỏ, cháu B.L.N.Y. sinh năm 2022, cháu còn lại là B.L.N.P sinh năm 2025 (xuất hiện trong clip).

Bà T. được mời lên trụ sở công an làm việc sau clip "bạo hành" con nhỏ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm với “chồng hờ”, bà T. đã có hành vi tác động đến con và quay lại clip với mục đích chọc tức.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ngắn về việc một phụ nữ một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục xiết chặt vùng mặt của bé gái khoảng 1 tuổi đang nằm ngửa trên giường.

Bà T. bóp mũi con gái gây bức xúc dư luận (ảnh cắt từ clip)

Bị bóp vào vùng mặt, cháu bé gồng mình giãy giụa, khóc lớn, cố gắng thoát ra, mặt đỏ bừng do có dấu hiệu khó thở. Tuy nhiên, người này đã liên tục kéo cháu bé lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bóp mạnh vùng mũi, miệng của bé rất thô bạo.

Clip sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi của người phụ nữ này. Nhiều người lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ an toàn cho cháu bé.

