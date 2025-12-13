Đại úy CSGT kể khoảnh khắc bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải: Trước đó còn nhắc đối tượng đi gọn vào

Vụ việc người vi phạm đẩy đại úy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đã khiến dư luận vô cùng bức xúc những ngày qua.

Kể lại khoảnh khắc nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Duy Điệp (công tác tại Đội 8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội cho biết: "Lúc đó tôi cảm nhận thấy có một lực đẩy rất mạnh, cả người và xe về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đã kìm, cúi thấp người xuống, đẩy một lực mạnh lại phía sau.

Cũng có thể trước đó tôi đã nhắc đối tượng là: "Đi nhanh và đi gọn vào vì ở đây có rất nhiều xe tải" nên tôi đã tránh được việc va chạm thẳng trực tiếp vào bánh, gầm xe tải", theo nguồn tin trên VTV24. Nếu không phản xạ nhanh nhạy, kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đại úy cảnh sát giao thông.

Đại úy Nguyễn Duy Điệp. (Ảnh: VTV)

Vết bẩn do ngã xuống đường còn in trên bộ trang phục của đại úy Điệp. (Ảnh: VTV)

Ngày 12/12, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra về tội giết người. Thịnh chính là người đã đẩy đại úy Điệp vào đầu xe tải.

Tại cơ quan công an, Thịnh ôm mặt khóc nức nở, bày tỏ ân hận về hành vi của mình. Chiếc xe mà Điệp điều khiển thời điểm xảy ra sự việc là xe không giấy tờ. Đối tượng là tài xế vi phạm giao thông, xin bỏ qua không được. Khi đại úy Điệp dắt xe về đội để xử lý, Thịnh đi phía sau và đã có hành động như trên.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, tại cơ quan công an, Thịnh bày tỏ không biết vì sao lúc đó lại bồng bột, nóng giận như vậy. Đối tượng nói vài ngày qua bị đau đầu và có uống vài viên thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định.

"Tôi chỉ đang đi theo để chờ xử lý vi phạm hành chính thôi, nhưng lại đẩy xe, gây nguy hiểm cho chiến sĩ cảnh sát giao thông. May mà anh ấy tránh kịp, không thì nguy hiểm cho cả anh ấy và chính bản thân tôi.

Việc làm của tôi quá sai lầm, gây ra tình huống hết sức nguy hiểm cho chiến sĩ cảnh sát giao thông", Thịnh nói.

Khoảnh khắc đối tượng Thịnh đẩy đại úy Điệp vào đầu xe tải.