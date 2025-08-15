Đại uý Công an xinh đẹp, giỏi võ "quật ngã" quái xế ở Hồ Gươm: Tôi vẫn còn độc thân

Hòa nhịp cùng không khí hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều sự kiện tôn vinh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã được diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ nhận về nhiều tình cảm từ công chúng, được chia sẻ rầm rộ cõi mạng.

Một trong số đó là hình ảnh sĩ quan Cảnh sát Giao thông hạ gục nhóm “quái xế” trên Hồ Gươm - tình huống giả định thuộc chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 10/8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nữ sĩ quan hạ gục các đối tượng (nhập vai) trong thời gian ngắn (Clip: NXH)

Khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ với thái độ bình tĩnh, động tác đẹp mắt của nữ sĩ quan gây ấn tượng mạnh, không chỉ với người xem trực tiếp mà còn với cư dân mạng. Trên các nền tảng MXH, đoạn clip ghi lại tình huống nhận về hàng triệu lượt xem. Ngay lập tức, các “Conan Internet” cũng tìm ra danh tính nữ sĩ quan, đó là Đại uý Nguyễn Phương Thảo.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo

Liên hệ với Phương Thảo, nữ Đại uý đã chia sẻ với chúng tôi về khoảnh khắc đáng nhớ cũng như quá trình rèn luyện, công tác của mình.

Đại uý Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1992, hiện công tác tại Công an xã Vân Đình (Hà Nội). Song song với đó, cô đang tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 - Bộ Công an.

Về khoảnh khắc viral trên MXH, Đại uý Phương Thảo rất bất ngờ vì sự lan tỏa mạnh mẽ. Nữ quân nhân cho biết dù tình huống giả định diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cô và đồng đội đã phải tập luyện rất nhiều trước đó.

“Khi khoảnh khắc được chia sẻ trên MXH, bên cạnh niềm vui và tự hào vì hình ảnh người chiến sĩ được mọi người quan tâm, tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn, phải luôn giữ tác phong và hình ảnh tốt đẹp.

Trước sự kiện, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều, từ kỹ thuật chuyên môn đến phối hợp đồng đội, để đảm bảo mỗi động tác đều chính xác, an toàn và đẹp mắt” - nữ Đại uý nói.

Khoảnh khắc đối mặt của Đại úy Phương Thảo với đối tượng (giả định) (Ảnh: Như Hoàn)

Về niềm tự hào khi công tác trong lực lượng CAND, được khoác trên mình bộ quân phục, Đại uý Phương Thảo nói: “Đó là những lúc tôi và đồng đội hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, là những lúc chúng tôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ nhân dân. Cảm giác tự hào, trách nhiệm và tình đồng chí ở khoảnh khắc đó khiến tôi càng trân trọng bộ quân phục mình đang mặc. Nó không chỉ là trang phục mà là biểu tượng của danh dự, kỷ luật và sự hy sinh của người lính”.

Cùng với đó, sống và làm việc trong môi trường kỷ luật cao, đòi hỏi quá trình rèn luyện khắt khe nên Phương Thảo nói riêng và các chiến sĩ nữ nói chung đều đối mặt với không ít thử thách. Đó là thời tiết không thuận lợi, là sức khoẻ và khả năng chịu đựng không được dẻo dai như các chiến sĩ nam.

Dẫu vậy, Phương Thảo vẫn nỗ lực vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: “Tôi luôn giữ tinh thần lạc quan, coi mỗi khó khăn là một bài học rèn luyện. Đồng thời tôi cũng nhận được sự động viên từ đồng đội và gia đình”.

Hình ảnh khi tham gia huấn luyện của Phương Thảo

Kết quả, trong 14 năm phục vụ ở ngành Công an, Phương Thảo đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu ấn tượng, gương mặt trẻ tiêu biểu, nhận nhiều bằng khen trong nhiều năm liên tục. Một số giải thưởng và danh hiệu của Đại úy Nguyễn Phương Thảo:

Về các cuộc thi, hội thi: - Giải Nhất Võ thuật tình huống năm 2019; - Giải Nhì Võ thuật năm 2020; - 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Hội thi võ ứng dụng CAND năm 2022; - Giải Nhì nội dung phân thế Mai Hoa Quyền năm 2023; - Giải Nhì võ thuật vòng loại năm 2024. Về danh hiệu: - Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021; - Bằng khen của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên năm 2021; - Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên năm 2023; - Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội; Gương Thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025; Gương điển hình tiên tiến về sự tận tụy của Công an TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025;...

Một số bằng khen và danh hiệu mà Phương Thảo đạt được, chỉ tính riêng trong năm 2024

Được biết đến với hình ảnh nữ sĩ quan rắn rỏi, mạnh mẽ là thế nhưng cuộc sống hàng ngày của Phương Thảo khá giản dị. Cô cho biết vì luôn bận rộn với lịch huấn luyện, công tác và học tập nên vẫn cố gắng cân bằng giữa nhiệm vụ và cuộc sống đời thường.

Khi được hỏi về việc chăm sóc bản thân khi thường xuyên rèn luyện giữa nắng gió, Đại uý tâm sự: “Mình nghĩ nhan sắc của người chiến sĩ không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn từ sức khỏe, sự tự tin và tinh thần.

Tuy nhiên, mình vẫn duy trì những thói quen nhỏ để chăm sóc bản thân như uống đủ nước, che chắn khi tập ngoài trời, tranh thủ dưỡng da vào buổi tối và giữ chế độ ăn uống lành mạnh. Quan trọng hơn là giữ cho mình một tâm hồn tích cực - vì nụ cười và ánh mắt tự tin chính là bí quyết đẹp nhất”.

Ngoài tập luyện cho công việc, Phương Thảo cũng thích các môn thể thao

Về chuyện tình cảm, hiện tại Phương Thảo vẫn đang độc thân.

Cô chia sẻ: “Hiện tại, tôi đang tập trung cho sự nghiệp còn chuyện lập gia đình thì chắc là do chưa nên duyên, tôi không suy nghĩ nhiều về việc đó. Gia đình, bố mẹ cũng không đặt quá nhiều áp lực, thi thoảng bạn bè có trêu vài câu chứ cũng không ai giục giã gì căng thẳng”.

Trong thời gian chuẩn bị cho các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại uý Phương Thảo vẫn tiếp tục huấn luyện, đảm bảo quân số trực chiến để sẵn sàng ra quân khi cần thiết. Đặc biệt, Phương Thảo cũng được chọn là đại diện thanh niên tiêu biểu của Bộ Công An tham gia đoàn xe danh dự trong dịp kỷ niệm này.