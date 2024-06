Đại úy Công an kể giây phút "sinh tử", lao vào hạ gục đối tượng thảm sát cả gia đình họ hàng ở Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân về vụ án mạng xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi làm 2 vợ chồng trong 1 gia đình là L.H.T (SN 1979), P.T.P (SN 1982; là vợ của T.) chết tại chỗ và hai con bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đại úy Trần Hoài An - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Dõng cùng Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an Tp Quảng Ngãi nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ án giết người chấn động. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Sau khoảng 30 phút truy tìm thì phát hiện đối tượng Lê Đình Thuyết (Sinh ngày 5/8/1967; quê quán: xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú và ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cầm dao tìm cách bỏ trốn.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an Tp Quảng Ngãi cùng người dân tiến hành bao vây. Hung thủ lúc đó cầm dao cố thủ chống đối trong lúc bao vây đối tượng Đại úy Trần Hoài An đã nhanh chóng lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

"Dù được vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống trả, lúc đó trên tay đối tượng vẫn cầm dao, vì sợ đối tượng tiếp tục gây thương tích cho lực lượng bao vây và chính đối tượng vì vậy lợi dụng sơ hở của đối tượng nên tôi lao vào khống chế", Đại úy An cho biết.

Giây phút Đại úy An lao vào khống chế đối tượng Thuyết. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Với động tác nhanh gọn, dứt khoát đại úy An cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Quảng Ngãi đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí trên tay đối tượng. Video vây bắt đối tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng, hành động dũng cảm của Đại úy An được cộng đồng mạng hết sức khen ngợi.

Đại úy An cho biết: "Thật ra lúc đó bản thân không có thời gian nghĩ về việc đối tượng có thể gây thương tích cho mình, chỉ mong muốn khống chế đối tượng nhanh nhất có thể, và có lẽ không phải riêng tôi mà tất cả cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lúc đó ai có cơ hội cũng đều hành động như vậy. Đó là trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân, không được phép nhân nhượng đối với tội phạm".

Chân dungĐại úy Trần Hoài An. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Đại úy Trần Hoài An nhận chức vụ Phó Công An xã Nghĩa Dõng từ năm 2022, trước đó anh là một trong những trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Quảng Ngãi. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, đồng chí Trần Hoài An đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Đồng chí là tấm gương sáng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.