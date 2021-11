Đại uý Công an bị đâm trọng thương khi giải quyết vụ gây rối ở nhà phó chủ tịch xã

Ngày 14/11, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Đức Cường (SN 1971, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Trước đó vào tối 13/11, Cường cùng con trai là Võ Đức Sa và 2 người con gái (trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) mang theo dao đến nhà ông Trần Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ.

Công an xã Lộc Trì nhận được tin báo nên đã cử Đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Hồ Đình Thọ, cán bộ công an xã, đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng Công an xã đang can ngăn hành vi của nhóm người trên thì Cường bất ngờ lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng của Đại úy Chung. Sau đó, Cường bỏ chạy về nhà cố thủ.

Đại uý Chung bị đâm trọng thương.

Công an huyện Phú Lộc sau đó phối hợp với Công an xã Lộc Trì đến nhà vận động ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn cố thủ, thách thức. Đến tối cùng ngày, cơ quan Công an bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được Cường và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Phú Lộc.

Được biết, Cường làm nghề rửa xe trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Những ngày qua, điểm rửa xe của Cường xuất hiện nhiều xe có dấu hiệu vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 nên lực lượng chức năng xã trong đó có ông Tân đã tiến hành xử lý.

Cường bực tức cho rằng, ông Tân đã gây cản trở việc làm ăn của mình nên tìm đến tận nhà để dằn mặt. Tại đây, ông Tân đã giải thích do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Cường không nghe mà vẫn ngoan cố, xông vào đánh ông Tân.