Đại tướng Phan Văn Giang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Nhóm phóng viên |

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Quốc phòng, là một trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Phan Văn Giang từng giữ nhiều chức vụ trong Quân đội như: Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

