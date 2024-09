Sáng 13/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 1 với chủ đề “Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 với chủ đề chính “Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai” có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi; Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới; Các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu; và 8 phiên đặc biệt đồng thời.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. (Ảnh: Thu Trang)

Nhân dịp diễn ra Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng tới Lễ khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh chủ đề của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 thể hiện quyết tâm của Trung Quốc mong muốn cùng các quốc gia khác chia sẻ và tìm các giải pháp nhằm đạt được hòa bình và phát triển, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình.

Thượng tướng Đổng Quân cho rằng các nước đều có bổn phận và trách nhiệm chung trong việc đảm bảo an ninh và các cường quốc cần chung tay hợp tác với các nước khác để đóng góp cho các vấn đề khu vực và quốc tế. Các xung đột cần được giải quyết bằng đối thoại thông qua việc xây dựng đồng thuận, theo đuổi hòa đàm và nâng cao trách nhiệm vì hòa bình, ổn định.

Để thúc đẩy an ninh hướng tới tương lai hòa bình, Thượng tướng Đổng Quân nhấn mạnh 5 khía cạnh, bao gồm: Trách nhiệm chung, phát triển chung, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hợp tác đối mặt với các thách thức, thúc đẩy hợp tác an ninh chung; đồng thời khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác, trao đổi với các nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác an ninh chung vì sự ổn định của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên toàn thể 1 của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. (Ảnh: Thu Trang)

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể 1, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương đã thực sự trở thành một trung tâm phát triển của thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước ngoài khu vực.

Tuy nhiên, tại khu vực hiện còn các điểm nóng phức tạp, không loại trừ có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến xung đột. Do đó, để hiện thực hóa mong muốn, nguyện vọng về một châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển phồn vinh và ổn định, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng cần có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển giữa các nước, trong đó hợp tác an ninh đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Việt Nam cũng kiên định chính sách quốc phòng bốn không, nhất quán không liên kết với nước này để chống nước kia; luôn chân thành, thủy chung, trân trọng giữ gìn, phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị với các nước và các đối tác.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. (Ảnh: Thu Trang)

Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, cũng như nhiều nơi trên thế giới, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ còn nan giải, nhất là chủ quyền trên biển. Trước sau như một, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vướng mắc, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ việc thiết lập các cam kết pháp lý rõ ràng, thực chất, hiệu quả hơn như Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mà ASEAN và Trung Quốc đang mong muốn sớm ký kết.

Với sức hút của một khu vực giàu tiềm năng và phát triển năng động, châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng hiện diện của các nước ngoài khu vực. Trước thực tế đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ sự hiện diện của các nước tại khu vực vì mục đích hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; luôn mong muốn các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực để đóng góp tích cực xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương phồn vinh và ổn định; không chấp nhận và kiên quyết phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp, cản trở sự thịnh vượng, phồn vinh, ổn định của mỗi quốc gia, của khu vực và thế giới” .

Ngoài ra, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… hiện cũng là thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, khu vực và thế giới, rất cần đến thiện chí hợp tác, cùng chung tay ứng phó. “Việt Nam luôn chia sẻ với các nước và cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực cao nhất có thể, sẵn sàng chung tay ứng phó các thảm họa an ninh phi truyền thống ”, Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn.

Để có thể hợp tác thực chất và hiệu quả trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng các quốc gia cần phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp, cam kết quốc tế và khu vực, không đe dọa sử dụng vũ lực hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh, các nước lớn có vai trò rất quan trọng, cần được phát huy đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả trên thực tế.

Tháng 12/2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn các nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp tục ủng hộ và tham dự Triển lãm.

Bài phát biểu mang tính thời sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11.