Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày vũ khí hiện đại của Quân đội

Chiều 12/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội đã tới tham quan, kiểm tra tại khu vực trưng bày vũ khí, khí tài quân sự.
Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm diễn ra từ ngày 28/8 - 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm trưng bày các nhóm sản phẩm vũ khí, khí tài thế hệ mới , UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng…
Nội dung trưng bày góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội , ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân.