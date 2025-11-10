Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữa đồng chí Lê Đức Thái và đồng chí Vũ Trung Kiên.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Lê Đức Thái.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2436, ngày 4/11/2025 bổ nhiệm Trung tướng Lê Đức Thái (Trung tướng Lê Đức Thái vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 2458 ngày 7/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Trung Kiên (Thiếu tướng Vũ Trung Kiên vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng), Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo, thông qua biên bản bàn giao và các ý kiến phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đồng ý với các nội dung của hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên được giao đảm nhiệm nhiệm vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để hai đồng chí chính thức điều hành công việc theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với hai đồng chí và tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung tướng Vũ Trung Kiên trên cương vị mới, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thường xuyên bám nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ở vùng vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, biển đảo.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại biểu chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, mấu chốt là “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững chắc. Làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng bào dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Phối hợp bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, thực sự là “điểm tựa của bản làng” , chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới. Tăng cường củng cố đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, Trung tướng Vũ Trung Kiên sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.