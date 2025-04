Đại tướng Nguyễn Tân Cương thị sát hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị đại lễ 30/4

Sáng 16/4, tại Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tiểu ban Diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành lần thứ 2.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi tổng hợp luyện.

Tham gia tổng hợp luyện gồm 38 khối. Trong đó quân đội và lực lượng dân quân có 25 khối, lực lượng công an 13 khối.

Dự chỉ đạo kiểm tra và động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai.

Chương trình hợp luyện gồm phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên các chiến sĩ.

Đúng 6 giờ, các khối đã tập trung tại khu vực tổng hợp luyện, hăng say luyện tập. Đúng 8 giờ, chương trình tổng hợp luyện bắt đầu.

Mở đầu buổi tổng hợp luyện là các biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-17 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua lễ đài khu vực các khối diễu binh. Các máy bay tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 với các bài bay cơ động phức tạp, bay ngang qua lễ đài.

Phát biểu sau buổi tổng duyệt binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết các chiến sĩ hôm nay đã thực hiện các động tác diễu hành rất tốt. Trên khuôn mặt tất cả các khối thể hiện ý chí quyết tâm.

“Tuy nhiên, để đều đẹp thì các lực lượng cần chú ý hơn nữa. Động tác mang súng, tay nắm cần đều hơn vì chỉ cần nhích một chút là có thể không đều. Do đó, các đồng chí phải chú ý thống nhất động tác cầm súng, đánh tay, nắm tay, đánh mặt. Chúng ta cần khắc phục một số ít điểm còn tồn tại. Tôi yêu cầu các đồng chí xem lại băng hôm nay để sửa. Thời gian không còn dài, chúng ta phải tập trung chỉnh sửa kỹ lưỡng. Nhân dân cả nước đang mong chờ chúng ta, mong chờ buổi lễ diễu binh, diễu hành tốt đẹp”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà các chiến sĩ.

Sau buổi tổng hợp luyện hôm nay, các lực lượng sẽ tổng hợp luyện diễu binh , diễu hành trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) vào ngày 18 và 22/4.

Trước đó, sáng 11/4, các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành đã tham gia tổng hợp luyện lần 1. Trung tướng Thái Văn Minh, Phó trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm đánh giá, các khối luyện tập đã đều, thống nhất, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4/2025, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành bao gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp gồm 12 khối do TPHCM đảm nhiệm.

Ngoài ra còn có hoạt động bắn đại bác trên nền quốc thiều Việt Nam tại bến Bạch Đằng. Máy bay trực thăng mang theo cờ, tiêm kích Su-30MK2 , Yak-130 trình diễn.

Hình ảnh buổi tổng hợp luyện:

Lực lượng diễu binh, diễu hành với xe quân sự dẫn đầu đoàn.

Hai xe khối Công an tham gia tổng hợp luyện.

Các lực lượng Quân đội tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Từ sáng sớm, các khối diễu hành đã tập trung đông đủ tại Trung đoàn không quân 935, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Với mỗi chiến sĩ, được góp mặt trong đội diễu binh diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự thiêng liêng, là khoảnh khắc đánh dấu tuổi trẻ được cống hiến cho Tổ quốc.

Khối quân nhạc tham gia diễu binh, diễu hành.

Khối Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Bộ Quốc phòng tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Trải qua từng giai đoạn, từ huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, hợp luyện cụm đến tổng hợp luyện, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần kỷ luật cao độ.

Những bước chân đều tăm tắp, động tác dứt khoát, từng đội hình được chỉnh đốn nghiêm trang sau mỗi hồi còi vang lên.

Dù mới được điều từ miền Bắc vào miền Nam để tham gia tập luyện cho lễ kỷ niệm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thích nghi môi trường, thời tiết, khẩn trương bước vào huấn luyện.

Nữ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tham gia buổi tổng hợp luyện.

Giữa nắng gắt nhưng các chiến sĩ vẫn nỗ lực thực hiện những bước đi đều tăm tắp.

Lực lượng Kỵ binh tham gia buổi tổng hợp luyện.