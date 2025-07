Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng cho một phòng Công an Thanh Hóa

Chiều 31-7, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh... tham dự buổi lễ.

Trải qua 27 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa luôn khẳng định vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm và tinh thần cách mạng tiến công không khoan nhượng với tội phạm, đơn vị đã lập nên hàng loạt chiến công, thành tích nổi bật, được Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Là tỉnh có tuyến biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), với nhiều đường mòn, lối mở, có cảng hàng không, cảng nước sâu và hệ thống giao thông trọng điểm, địa hình hiểm trở, phức tạp nên Thanh Hóa được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm mà các đối tượng lợi dụng tập kết và trung chuyển, mua bán ma túy.

Nguồn ma túy thâm nhập vào Thanh Hóa chủ yếu là từ khu vực "tam giác vàng" qua tuyến biên giới tỉnh Hủa Phăn, hoặc từ các tỉnh biên giới giáp ranh qua các tuyến quốc lộ và một số tuyến đường mòn, đường sông suối vào địa bàn tỉnh hoặc ra các tỉnh khác tiêu thụ.

Với vai trò chủ công, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã dày công xây dựng "Phòng tuyến 3 lớp" ngăn chặn từ xa ma túy thẩm lậu từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) vào nội địa, nhằm "chặn cung, giảm cầu ma túy từ sớm, từ xa". Đây là cách làm mới, hiệu quả của Công an tỉnh Thanh Hóa, được Bộ Công an ghi nhận, chỉ đạo nhân rộng,

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3.674 vụ, 6.454 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 92 kg heroin, 235 kg ma tuý tổng hợp, 11 quả lựu đạn, mìn tự chế, 45 khẩu súng, 548 viên đạn. Đấu tranh, triệt phá 30 "Chuyên án chung" về ma túy, triệt xóa toàn bộ 23 tụ điểm, 284 điểm phức tạp về ma túy, khởi tố gần 400 vụ, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tỉ lệ khởi tố tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 72,42% tổng số vụ khởi tố.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang trao bằng khen cho các tập thể Công an tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Không chỉ quyết liệt "chặn cung", Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp "giảm cầu", trong đó, công tác quản lý người nghiện, công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy và triển khai Đề án 3.822 "xây dựng xã, phường không ma túy" đã được triển khai, bài bản, rộng khắp. Hàng loạt địa bàn đã được chuyển hóa thành "vùng xanh" an toàn về ma túy. Đã bắt giữ, xử lý, đưa đi cai nghiện bắt buộc 6.535 đối tượng liên quan đến ma túy (kéo giảm gần 83% số người nghiện ma túy trên địa bàn so với năm 2019). Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cơ bản đã được kiểm soát; trên địa bàn tỉnh không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, có 40/166 xã phường không ma túy...

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 28-4-2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 tập thể thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.