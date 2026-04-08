Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Anh Văn |

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục Kỳ họp thứ mhất, sáng 8/4, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 8/2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi tốt nghiệp Trường An ninh IV (Tổng cục I) năm 1985, ông công tác tại Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Sau thời gian học tại Đại học An ninh Nhân dân, ông trở lại đơn vị và tiếp tục công tác trong lĩnh vực an ninh.

Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an như: Phó cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ, Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Tháng 6/2024, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 10/2024, ông được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
