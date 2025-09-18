Đại thiếu gia 8 tuổi có mẹ là "búp bê không tuổi", bố là chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng TP.HCM

Mới đây trên trang Facebook cá nhân Huyền Baby gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai - Khôi Vĩ, tên thân mật ở nhà là Sữa, kèm lời chúc mừng sinh nhật "con trai iu" lên 8 tuổi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao, một phần vì "phú bà showbiz Việt" ít khi chia sẻ hình ảnh con, phần nữa vì ngoại hình của bé Khôi Vĩ.

Huyền Baby và con trai thứ - bé Khôi Vĩ (Sữa).

Cậu bé là con thứ 2 của cựu hot girl Hà Thành và chồng đại gia Quang Huy càng lớn càng điển trai, cao, và bảnh bao hơn. Nhân dịp đặc biệt, Khôi Vĩ cũng gây chú ý với outfit áo sơ mi trắng, quần âu được bố chuẩn bị cho, đúng chuẩn thiếu gia nhà hào môn.

Đông đảo bạn bè, người hâm mộ vào bình luận khen ngợi cả hai mẹ con: "Trộm vía em sữa mới đó mà cao quá, càng lớn càng giống mẹ", "Cậu cả đây rồi, đẹp trai quá nha mẹ Huyền ơi, nhìn cứ như 2 chị em thôi ý", "Nay lớn hẳn luôn ấy, mẹ nuôi khéo quá",...

Khôi Vĩ là con thứ 2 của cựu hot girl và chồng đại gia. Con gái lớn của Huyền Baby là bé Củ Cải, năm nay 12 tuổi. Cả hai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ, gây chú ý mỗi lần xuất hiện.

Một vài hình ảnh gần đây nhất của Khôi Vĩ cùng chị và bố mẹ.

"Cậu ấm" nhà đại gia sinh nhật lúc nào cũng hoành tráng, diện đồ hiệu.

Thời gian đầu, Huyền Baby rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh con, phải đến khi sinh cậu con trai thứ 2, Huyền Baby mới bắt đầu thường xuyên đăng tải những hình ảnh về con, trong những ngày kỷ niệm, du lịch cùng gia đình,... Sinh ra trong gia đình giàu có, nhóc tỳ hiện tận hưởng cuộc sống trong căn biệt phủ trị giá 100 tỷ đồng, rộng 1.000m2.

Được mệnh danh là "phú bà" nên việc Huyền Baby chi mạnh tay, đầu tư cho việc nuôi dạy con. "Chị đẹp" từng hé lộ chuyện mạnh tay chi tiền xây hẳn cho cậu ấm, cô chiêu của mình một khu vui chơi hoành tráng dưới tầng hầm biệt phủ; đầu tư quần áo, trang phục xịn xò đến từ các nhà mốt đình đám quốc tế như Dolce and Gabbana, Chloe, Fendi, Miumiu, Moschino, Dsquared2,...

Bên cạnh đó, các nhóc tỳ cũng tham gia bộ môn thể thao của giới nhà giàu như đánh golf hoặc học các bộ môn nghệ thuật.

Ngoài ra, Huyền Baby còn thường xuyên đưa 2 nhóc tỳ Củ Cải và Sữa đi chơi, du lịch, nghỉ dưỡng tại những khu resort đắt đỏ bậc nhất từ trong nước ra nước ngoài.

Một vài hình ảnh hiếm hoi cho thấy cuộc sống trong nhung lụa của các con Huyền Baby.

Song, Huyền Baby vẫn nhấn mạnh quan điểm nuôi dạy con rất có nguyên tắc: để con phát triển tự nhiên, không áp đặt suy nghĩ của người lớn, khuyến khích tính tự lập, chủ động từ sớm. Cô nói:

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", được đông đảo khán giả yêu thích.

Huyền Baby sở hữu cơ sở làm đẹp lớn tại TP.HCM và thương hiệu mỹ phẩm. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng.

Huyền Baby ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi.

Cuộc sống hôn nhân của cô luôn khiến CĐM phải xuýt xoa vì được chồng chiều, con ngoan. Có lẽ chính vì thế, nhan sắc sau bao năm của cựu hot girl đình đám vẫn chẳng đổi, thậm chí còn được khen "trẻ mãi không già" hay "búp bê không tuổi".

Ảnh: FBNV.



