Đại thắng 6-0, tuyển Việt Nam vẫn ngậm ngùi xếp sau Malaysia, gặp mối nguy lớn ở giải châu Á

U17 Việt Nam và U17 Malaysia ra sân cùng giờ trong tối nay (22/11) ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

Trên sân PVF, U17 Việt Nam đối đầu U17 Singapore; còn tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U17 Malaysia gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana. Trước đó ở trận đấu sớm của bảng C, U17 Hong Kong (TQ) đã đánh bại U17 Macau (TQ) với tỉ số 2-0.

Không cần mất thời gian thăm dò, U17 Việt Nam lập tức dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, Lê Trọng Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh lạnh lùng thực hiện quả phạt đền mở tỷ số trận đấu. Từ đây, thế trận một chiều chính thức bắt đầu.

Phút 13, Sỹ Bách cướp bóng ngay trước vòng cấm U17 Singapore nhưng cú sút bị chặn lại. Đến phút 26, bàn thắng thứ hai xuất hiện sau pha kiến tạo của Chu Ngọc Nguyễn Lực cho Lê Sỹ Bách thoát xuống đối mặt thủ môn. Cần tới hai cú dứt điểm, nhưng bàn thắng thì vẫn đến cho U17 Việt Nam.

Sức ép tiếp tục dồn dập của U17 Việt Nam khiến đội khách gặp phải vô vàn khó khăn. Phút 33, Sỹ Bách chuyền ngang cực thuận lợi cho Văn Dương nhưng hậu vệ Singapore kịp cứu thua trên vạch vôi. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, bàn thắng thứ 3 đã đến cho đội chủ nhà.

Phút 38, U17 Việt Nam phối hợp nhóm ngắn đầy nhuần nhuyễn và Minh Thủy lạnh lùng dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam không giảm nhịp độ và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Sỹ Bách xoay xở giữa vòng vây hậu vệ đối phương rồi sút chéo góc nhưng bóng lại chạm cột dọc.

Phút 64, U17 Việt Nam thực hiện bài đá phạt chuẩn xác, Minh Thủy kiến tạo để Chu Ngọc Nguyễn Lực dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ 4 phút sau, thêm quả penalty nữa và Trần Mạnh Quân lạnh lùng sút tung lưới Singapore, ấn định chiến thắng 5-0. Đến phút 89, cầu thủ này còn có thêm 1 lần lập công, ấn định thắng lợi 6-0 cho U17 Việt Nam.

Tuy thắng đậm nhưng đội quân của HLV Roland chỉ xếp thứ hai tại bảng C sau lượt trận đầu tiên. Nguyên nhân là bởi ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia giành thắng lợi tới 13-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Đây cũng sẽ là thử thách lớn mà U17 Việt Nam phải đối mặt ở bảng đấu này. Trong bối cảnh chỉ duy nhất đội nhất bảng mới có vé, cuộc đua giữa các đội sẽ vô cùng khốc liệt. Và ở đó, hiệu số bàn thắng có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định để định đoạt mọi thứ.