Đại thắng 4-0, tuyển Triều Tiên giúp tuyển Việt Nam còn nguyên cơ hội tranh vé tại giải châu Á

Tuyển Triều Tiên đã mang tới "điều kiện cần" để cạnh tranh tấm vé đi tiếp cho tuyển Việt Nam.

Cơ hội duy nhất để U20 Việt Nam cạnh tranh ngôi nhì bảng vòng loại U20 châu Á 2027 là giành chiến thắng trước U20 Iran ở lượt trận cuối, đồng thời U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine. Chính vì thế, trận đấu sớm giữa U20 Triều Tiên với U20 Palestine nhận được sự chú ý lớn.

Dù chỉ cần 1 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng, U20 Triều Tiên vẫn nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao độ. Đội bóng Đông Á liên tục dồn ép đối phương và tung ra hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vội vàng của các chân sút Triều Tiên cùng màn trình diễn xuất sắc đến từ thủ môn Palestine đã khiến hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Đầu hiệp hai, sức ép mãnh liệt của U20 Triều Tiên cuối cùng cũng được chuyển hóa thành bàn thắng. Nhận bóng bên cánh phải, Kim Yu-jin tung cú sút uy lực ở góc hẹp. Thủ môn Palestine chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thắng đến với U20 Triều Tiên.

Nắm lợi thế trong tay, đội bóng Đông Á không giảm nhịp độ tấn công. Chỉ ít phút sau, cách biệt được nhân đôi. An Jin-sok có tình huống đột phá dũng mãnh xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn để nâng tỉ số lên 2-0.

Đội tuyển U20 Triều Tiên thể hiện sức mạnh vượt trội

Chưa kịp lấy lại tinh thần, U20 Palestine nhận bàn thua tiếp theo ở phút 56. Từ đường chuyền “dọn cỗ” của đồng đội ở cánh phải, Pak Kwang-song dễ dàng dứt điểm vào khung thành rộng mở, đưa cách biệt lên thành 3 bàn.

Những phút tiếp theo, U20 Palestine buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đường lên bóng tương đối đơn giản đến từ đội bóng Trung Đông không tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành U20 Triều Tiên.

Trước khi trận đấu kết thúc, U20 Triều Tiên kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-0. Người ghi bàn là Ho Myong-ryong.

U20 Triều Tiên giành chiến thắng thuyết phục

Với thắng lợi này, U20 Triều Tiên đứng đầu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 và giành tấm vé vào thẳng VCK. Trong khi đó, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh ngôi nhì bảng và hướng đến tấm vé vớt nếu đánh bại được U20 Iran ở trận đấu muộn.

Kết quả: U20 Triều Tiên 4-0 U20 Palestine

Bàn thắng: Kim Yu-jin 50’, An Jin-sok 54’, Pak Kwang-song 56’, Ho Myong-ryong 90'

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