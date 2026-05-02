Đại thắng 13-0, tuyển Nhật Bản khiến cả châu Á phải thán phục

Tại lượt trận mở màn bảng B giải U17 nữ châu Á 2026, tuyển nữ Nhật Bản chạm trán đối thủ “cửa dưới” là Lebanon. Đúng như dự đoán, tuyển Nhật Bản đã khiến đối thủ vỡ trận nhờ vào khả năng tấn công cực kỳ biến hoá.

Ngay phút thứ ba, Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước sau một pha phối hợp đẳng cấp. Sau bàn mở tỷ số, Nhật Bản duy trì thế trận một chiều, dẫn tới 4 bàn chỉ sau 28 phút.

Trong khi đó, Lebanon dù chơi với đội hình thấp song họ hoàn toàn vỡ trận trước sức mạnh tấn công của các cô gái Nhật Bản. Đến phút 42, tỷ số đã là 7-0 cho đại diện xứ Phù Tang.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi. U17 nữ Nhật Bản tung ra hàng chục cú sút và ghi thêm 6 bàn nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 13-0 cho Nhật Bản, một kết quả khiến cả châu lục phải ngả mũ.

U17 nữ Nhật Bản quá mạnh ở châu Á.

Với chiến thắng cực đậm, Nhật Bản tạm đứng đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Phong độ quá thuyết phục giúp Nhật Bản chạm một tay vào vòng tứ kết dù còn 2 lượt trận nữa gặp Australia và Ấn Độ. Không những thế, Nhật Bản cũng chứng minh họ là ứng viên cực kỳ sáng giá cho tấm vé vào bán kết (để dự World Cup U17 nữ) bên cạnh đó là chức vô địch.

Cách đây không lâu, lứa “đàn chị” U20 nữ Nhật Bản đã lên ngôi vô địch giải U20 nữ châu Á nhờ những màn trình diễn đầy ấn tượng, bao gồm trận thắng U20 nữ Việt Nam 4-0. Sau lứa U20, đến lượt lứa U17 Nhật Bản hoàn toàn có thể tiến sâu thậm chí đoạt chức vô địch, chứng minh vị thế hàng đầu châu Á của bóng đá nữ xứ Mặt trời mọc.