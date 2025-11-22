Đại thắng 13-0, tuyển Malaysia gây áp lực cực lớn lên tuyển Việt Nam ở giải châu Á

Ở lượt trận mở màn tại bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia chỉ phải chạm trán đội yếu bậc nhất giải là U17 Quần đảo Bắc Mariana. Ngoài mục tiêu giành chiến thắng, Malaysia cần ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để sẵn sàng đua về hiệu số bàn thắng bại khi cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là với U17 Việt Nam.

Trước đối thủ yếu, U17 Malaysia đã tạo thế trận cực kỳ áp đảo và cũng ghi được cơn mưa bàn thắng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia đã dâng cao đội hình lên tấn công và họ cũng chỉ mất 4 phút để có bàn mở tỷ số nhờ cú sút của tiền đạo mang áo số 9, sau một tình huống hàng phòng ngự Quần đảo Bắc Mariana mắc lỗi.

Thế trận một chiều được duy trì suốt thời điểm sau đó. Malaysia vẫn kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tấn công và dẫn trước 3 bàn chỉ sau 20 phút. Thậm chí đến khi hiệp 1 khép lại, Malaysia dã dẫn đối thủ với tỷ số 7-0.

Chiến thắng cực đậm của Malaysia gây áp lực lớn lên U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục cho thấy sự áp đảo. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của U17 Quần đảo Bắc Mariana. Hệ quả tất yếu là U17 Malaysia đã ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 13-0 cho Malaysia.

Với kết quả này, U17 Malaysia tạm đứng đầu bảng C, xếp trên U17 Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Chiến thắng rất đậm của Malaysia cũng gây ra áp lực lớn lên U17 Việt Nam, trong bối cảnh 2 đội khả năng sẽ cạnh tranh nhau suất đầu bảng, đồng nghĩa với tấm vé duy nhất ở bảng C để tiến vào VCK giải U17 châu Á 2026.

Tỷ số chung cuộc: U17 Malaysia 13-0 Quần đảo Bắc Mariana

Đội hình xuất phát của U17 Malaysia: