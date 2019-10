Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức Giám đốc Công an Hải Phòng

Chiều 3/10, tại TP Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an TP Hải Phòng.

Dự lễ công bố có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Bộ Công an công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Công an công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an TP Hải Phòng về làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương kể từ 1/7/2018.

Chiều 20/3/2019, Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Châu - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng.