Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động làm Giám đốc Công an Trà Vinh

Ngày 15-10, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).

Đại tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, thay cho đại tá Vũ Hoài Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - yêu cầu đại tá Trần Xuân Ánh sớm tiếp cận, điều hành công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.



Đồng thời, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo chủ chốt, công an các đơn vị, địa phương phải đoàn kết, đồng lòng và tập trung xử lý ngay từ đầu, từ nơi xuất phát các vấn đề, mối đe dọa liên quan đến an ninh…