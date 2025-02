Ngày 25/2, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thừa Sơn (50 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức phạt 16 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 4/2023, Lê Thừa Sơn từ tỉnh Thanh Hóa vào Đà Nẵng mua bán đồ gỗ mỹ nghệ và quen biết với bà N.T.D. (35 tuổi, trú Đà Nẵng). Thông qua bà D., Sơn quen biết bà P.T.H. (45 tuổi) và bà N.T.N. (37 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng).

Bị cáo Lê Thừa Sơn tại phiên tòa.

Trong quá trình quen biết, Sơn chụp thẻ Chứng minh Công an nhân dân giả gửi qua Zalo và tự giới thiệu bản thân là công an , cấp hàm đại tá, làm việc tại Bộ Công an và làm thêm nghề mua bán đồ gỗ mỹ nghệ, có rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao.

Tháng 5/2023, bà P.T.H nói chuyện với Sơn về việc bà này đang bị người khác thiếu một khoản nợ tại TP Hồ Chí Minh và em gái đang bị Công an TP Hồ Chí Minh tạm giam. Mặc dù bản thân không phải là công an, không có nhiệm vụ, quyền hạn gì nhưng Sơn hứa sẽ đòi lại nợ và giúp em bà H. tại ngoại và làm hồ sơ kêu oan. Sơn yêu cầu bà H. phải chuẩn bị khoản tiền 2 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2023 đến 10/5/2023, bà H. đã chuyển cho Sơn 2 tỷ đồng. Nhận tiền Sơn không thực hiện theo đúng cam kết, nên bà H. yêu cầu trả lại tiền nhưng Sơn không trả. Số tiền này Sơn trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Sơn biết bà N.T.N có mua một thửa đất nông nghiệp ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Bà N. hỏi Sơn về việc có thể giúp chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở thì Sơn yêu cầu bà N. đưa bản photo sổ đỏ của thửa đất và số tiền 1,3 tỷ đồng. Sơn yêu cầu bà N. phải đưa trước 700 triệu đồng để làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện mà chiếm đoạt để sử dụng.

Trong thời gian quen biết, Sơn còn nói với bà N. việc Sơn mua 14.000m2 đất ruộng ở Thanh Hóa và cần tiền xin giấy phép khai thác mỏ đất tại Thanh Hóa. Bà N. cũng đã nhiều lần cho Sơn mượn tiền và bị chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định tất cả các thông tin nêu trên mà Sơn nói với bà N. là không có thật. Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của bà N. là 6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Sơn cũng thừa nhận Chứng minh Công an nhân dân mang tên Lê Thừa Sơn và 2 biển số xe ô tô màu xanh 80A là giả, do Sơn đặt trên mạng. Sơn đã bồi thường cho bà H. 2 tỷ đồng, bồi thường cho bà N. được 5,7 tỷ đồng.