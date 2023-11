Đại tá, nguyên Phó Giám đốc Công an được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND TP

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND thành phố và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sáng 24/11, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 long trọng diễn ra với phiên chính thức.

Theo báo cáo tại Đại hội, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã nghỉ hưu, trong đó có hơn 1.700 đồng chí là đảng viên.

Thời gian qua, Câu lạc bộ Công an hưu các cấp đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tham gia các phong trào ở địa phương phát động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng môi trường học tập, phong trào xanh sạch đẹp, các hoạt động xây dựng thành phố an bình, đáng sống, đặc biệt nhất là phong trào toàn dân BVANTQ, tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an địa phương, tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, các mô hình ANTT....

Quang cảnh Đại hội.

Đến nay số hội viên tham gia vào các chức danh ở địa phương như: Đảng ủy phường, Hội đồng nhân dân, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Cấp ủy, Tổ trưởng dân phố, Tổ phó dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ hòa giải...chiếm tỷ lệ 41,23 % trong tổng số hội viên.

Trên cương vị công tác được giao các đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác Công an đã trải qua để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan địa phương và Công an cơ sở trong các lĩnh vực công tác nên mang lại hiệu quả rất cao...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Cựu CAND thành phố tiếp tục hướng tới các hoạt động nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cựu CAND là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, cựu CAND đã có những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển thành phố nói riêng.

Tỷ lệ cựu CAND tham gia cấp ủy chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các tổ chức ở cơ sở hơn 41%. “Con số này cho thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành giao phó, trở lại đời thường, các đồng chí đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Qua đó, góp sức mình xây dựng chính quyền cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Ra mắt ban chấp hành Hội cựu CAND thành phố Đà Nẵng lần thứ I.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, sau đại hội, Hội cựu CAND thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, xây dựng Hội cựu CAND thành phố trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động phải luôn hướng về cơ sở và phát huy tinh thần còn Đảng, còn mình, đây là danh dự, là điều thiêng liêng cao cả nhất.

Song song đó, chủ động phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong công tác bảo vệ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phối hợp Hội cựu Chiến binh thành phố trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Động viên hội viên tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa CAND” của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động…

Tiếp tục nâng cao vai trò, uy tín của lực lượng cựu CAND trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức hội là cầu nối các hội viên với cán bộ, chiến sĩ công an đương chức, nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của các hội viên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị, Đảng ủy Công an thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội cựu CAND thành phố hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 người, Đại tá Lê Ngọc Hai, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố.