Đại tá người Áo giải thích vì sao hệ thống SAMP/T không đủ sức thay thế Patriot

GD&TĐ - Đối với chức năng phòng không và phòng thủ tên lửa trên chiến trường Ukraine, vị thế độc tôn của Patriot hoàn toàn vượt trội SAMP/T.

Hệ thống SAMP/T của Pháp - Ý không thể thay thế Patriot do Mỹ chế tạo bởi số lượng tên lửa được sản xuất không đủ để thực hiện phòng không và phòng thủ tên lửa hiệu quả, hay nói chính xác hơn là chỉ khoảng 100 - 150 quả xuất xưởng mỗi năm.

Ý kiến này được ông Markus Reisner - một nhà sử học và luật gia, Đại tá thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Áo, đồng thời là người đứng đầu Viện Đào tạo sĩ quan cơ bản tại Học viện Quân sự Theresienstadt, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm N-TV của Đức.

Tập đoàn MBDA đang giải quyết tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn, khi vào tháng 3 năm nay, họ đã thông báo mở rộng sản xuất 40% dòng tên lửa Aster được sử dụng trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa SAMP/T - tổ hợp duy nhất của châu Âu được cho là đủ sức thay thế Patriot của Mỹ.

“Mỗi năm có khoảng 650 tên lửa phòng không Patriot được sản xuất… Châu Âu có thể bù đắp cho điều này, vì họ chế tạo một hệ thống tương tự đó là SAMP/T.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 100 - 150 tên lửa phòng không Aster được sản xuất mỗi năm. Sản lượng của châu Âu không tăng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến”, Đại tá Markus Reisner nhận định.

Ukraine chưa thể trông đợi vào SAMP/T trong vai trò thay thế Patriot.

Song song với việc chuyển giao hệ thống SAMP/T NG, các nhà hoạch định chính sách của NATO đã tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn GEM-T của Patriot thông qua liên doanh COMLOG tại Schrobenhausen, Đức.

Vào tháng 4/2026, Tập đoàn RTX đã được trao hợp đồng bán hàng trực tiếp trị giá 3,7 tỷ USD để cung cấp tên lửa GEM-T cho Ukraine, phần lớn được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Đức.

GEM-T là tên lửa đánh chặn phân mảnh - va chạm kiểu PAC-2, chứ không phải tiêu diệt bằng động năng kiểu PAC-3. Nó rất hiệu quả trong việc chống lại máy bay, tên lửa hành trình và các mối đe dọa đến từ tên lửa đạn đạo chiến thuật lỗi thời.

Nhưng GEM-T không phải là loại đạn phù hợp để tiêu diệt các tên lửa cơ động cao như Iskander-M hoặc Kinzhal. Việc mua một lô lớn từ liên doanh COMLOG không giải quyết được khoảng trống về số lượng tên lửa cần thiết cho hệ thống SAMP/T.

Việc giảm khả năng chiến đấu để đổi lấy sản lượng lớn hơn cho phép các bệ phóng Patriot của Ukraine luôn được nạp đầy vũ khí để chống lại phần lớn các mối đe dọa trên không từ Nga, có tác dụng ngăn chặn sự suy giảm các tài sản phòng không và phòng thủ tên lửa.

Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng chống lại toàn bộ những mối đe dọa tên lửa đạn đạo công nghệ cao hoàn toàn thuộc về hệ thống SAMP/T NG của châu Âu.

Ngày 7/7, các đồng minh châu Âu của NATO đã ký một loạt thỏa thuận với các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, chẳng hạn như việc mua tên lửa FIM-92 Stinger, một nghiên cứu khả thi về việc mở rộng sản xuất tên lửa AIM-120C-8 AMRAAM của Raytheon tại châu Âu...

Bên cạnh đó còn có điều khoản thành lập một trung tâm bảo trì ở châu Âu cho các tên lửa đánh chặn PAC-3 được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot, cho thấy sự định hình lại học thuyết phòng không và phòng thủ tên lửa của châu Âu.