Ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành quyết định về việc giao Đại tá Lê Hữu Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk , phụ trách công an tỉnh này cho đến khi kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Hữu Tuấn (sinh năm 1980), quê quán ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Hữu Tuấn được giao phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi kiện toàn Giám đốc.

Đại tá Lê Hữu Tuấn tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân năm 2004. Sau đó ông về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk và trải qua các vị trí: Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Công an huyện Krông Pắc, Trưởng phòng Hậu cần, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Ngày 8/9/2021, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành quyết định giải quyết cho Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2025. Tính từ tháng 6/2025, Thiếu tướng Lê Vinh Quy còn 47 tháng công tác.